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Video: Выпала с седьмого этажа и выжила — загадочное увечье 12-летней школьницы в Днепре

Выскользнула из щупальцев смерти просто чудом. Но даже не поняла, как все произошло или, может, не говорит? В Днепре чрезвычайно загадочное увечье 12-летней школьницы, которая выпала из окна заброшенного здания. Скорую вызвали в ужасе подростки, которые видели все своими глазами. [read_more_news] Едва в сознании девочку медики нашли в куче веток. Врачи шокированы - малая получила тяжелые травмы, но выжила. Вот только о трагедии ничего не помнит. Что же там было? Жуткие детали рассказывают друзья жертвы. Мол, в тот вечер к компании присоединился дикий незнакомец. Но правду ли говорят дети? Что они делали в опасном притоне в центре города? История, которая заставит родителей ужаснуться.

Выпала с седьмого этажа и выжила — загадочное увечье 12-летней школьницы в Днепре
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Выскользнула из щупальцев смерти просто чудом.

Но даже не поняла, как все произошло или, может, не говорит?

В Днепре чрезвычайно загадочное увечье 12-летней школьницы, которая выпала из окна заброшенного здания.

Скорую вызвали в ужасе подростки, которые видели все своими глазами.  Также по теме: Шинное кладбище в Киеве - бомба замедленного действия прямо под окнами многоэтажек

Едва в сознании девочку медики нашли в куче веток.

Врачи шокированы — малая получила тяжелые травмы, но выжила.

Вот только о трагедии ничего не помнит.

Что же там было? Жуткие детали рассказывают друзья жертвы.

Мол, в тот вечер к компании присоединился дикий незнакомец.

Но правду ли говорят дети?

Что они делали в опасном притоне в центре города?

История, которая заставит родителей ужаснуться.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Выпала с седьмого этажа и выжила — загадочное увечье 12-летней школьницы в Днепре / 12.10.2021 19:55
12.10.2021 19:55

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