Выпала с седьмого этажа и выжила — загадочное увечье 12-летней школьницы в Днепре

Выскользнула из щупальцев смерти просто чудом.

Но даже не поняла, как все произошло или, может, не говорит?

В Днепре чрезвычайно загадочное увечье 12-летней школьницы, которая выпала из окна заброшенного здания.

Скорую вызвали в ужасе подростки, которые видели все своими глазами. Также по теме: Шинное кладбище в Киеве - бомба замедленного действия прямо под окнами многоэтажек

Едва в сознании девочку медики нашли в куче веток.

Врачи шокированы — малая получила тяжелые травмы, но выжила.

Вот только о трагедии ничего не помнит.

Что же там было? Жуткие детали рассказывают друзья жертвы.

Мол, в тот вечер к компании присоединился дикий незнакомец.

Но правду ли говорят дети?

Что они делали в опасном притоне в центре города?

История, которая заставит родителей ужаснуться.