Выпала с седьмого этажа и выжила — загадочное увечье 12-летней школьницы в Днепре

Цветет и стонет Днепр широкий! Почему главная река Украины зеленеет на глазах
Мать, оставив предсмертную записку, уколола себе и малышу смертельную инъекцию
Стал убийцей в собственный день рождения — дикая расправа в Днепре
Как после неудачной ночи с двумя жрицами любви дальнобойщик слетел с катушек и пустил себе пулю в шею
В Днепре на мужчину упало огромное дерево перед глазами маленьких внуков
Адская смерть супругов — мощный взрыв в центре Днепра
В Днепре суд остался без воды и туалетов — что случилось
Мощный ливень размыл кладбище и образовал пропасть в окрестностях Днепра