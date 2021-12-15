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Video: Виновника гибели 15-летнего школьника накажут? В Одессе избрали меру пресечения водителю, совершившему смертельное ДТП

Совершил преступление в августе, а меру пресечения избрали только сейчас. В Одессе разгорелись настоящие пристрастия в Киевском районном суде. Там выбирали меру пресечения водителя, который еще в последний день лета сбил 15-летнего школьника. Мальчик умер в лирне на третий день после аварии. Все это время вождю, снесшему пешехода, не предъявляли подозрения. [read_more_news] Даже свидетелей аварии не опросили. Почему так долго? И что решил суд?

Виновника гибели 15-летнего школьника накажут? В Одессе избрали меру пресечения водителю, совершившему смертельное ДТП
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Совершил преступление в августе, а меру пресечения избрали только сейчас.

В Одессе разгорелись настоящие пристрастия в Киевском районном суде.

Там выбирали меру пресечения водителя, который еще в последний день лета сбил 15-летнего школьника.

Мальчик умер в лирне на третий день после аварии.

Все это время вождю, снесшему пешехода, не предъявляли подозрения. Также по теме: Парни попали в ДТП на угнанном авто - развлечения, доведшие до страшной трагедии в Чугуеве

Даже свидетелей аварии не опросили.

Почему так долго?

И что решил суд?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Виновника гибели 15-летнего школьника накажут? В Одессе избрали меру пресечения водителю, совершившему смертельное ДТП / 15.12.2021 20:05
15.12.2021 20:05

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