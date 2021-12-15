Виновника гибели 15-летнего школьника накажут? В Одессе избрали меру пресечения водителю, совершившему смертельное ДТП

Совершил преступление в августе, а меру пресечения избрали только сейчас.

В Одессе разгорелись настоящие пристрастия в Киевском районном суде.

Там выбирали меру пресечения водителя, который еще в последний день лета сбил 15-летнего школьника.

Мальчик умер в лирне на третий день после аварии.

Все это время вождю, снесшему пешехода, не предъявляли подозрения. Также по теме: Парни попали в ДТП на угнанном авто - развлечения, доведшие до страшной трагедии в Чугуеве

Даже свидетелей аварии не опросили.

Почему так долго?

И что решил суд?