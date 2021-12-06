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Video: Изобретательный владелец на балконе построил целую квартиру – наглое соседство в Ровно

Трагедия в Дрогобыче, где обрушился дом, а под завалами погибли восемь человек, может повториться уже в Ровно. Об этом заявляют жители дома в центре города и просят защиты у Президента. Ведь местные власти, сетуют люди, просто бездействуют. Что же так испугало жителей старой хрущевки? [read_more_news] Причина всему – самовольная постройка на пятом этаже. С маленького балкончика владелец квартиры, которого люди и в глаза никогда не видели, решил совершить огромную террасу сразу с двух сторон и вбил в стены тяжелые металлические сваи. Дом сразу затрещал по швам! Что же будет дальше и можно ли оградить себя от таких соседей-нахалов? Выяснял Павел Шамшин.

Изобретательный владелец на балконе построил целую квартиру – наглое соседство в Ровно
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Трагедия в Дрогобыче, где обрушился дом, а под завалами погибли восемь человек, может повториться уже в Ровно.

Об этом заявляют жители дома в центре города и просят защиты у Президента.

Ведь местные власти, сетуют люди, просто бездействуют.

Что же так испугало жителей старой хрущевки? Также по теме: Елітний курник на Хрещатику - хто власник незаконної надбудови?

Причина всему – самовольная постройка на пятом этаже.

С маленького балкончика владелец квартиры, которого люди и в глаза никогда не видели, решил совершить огромную террасу сразу с двух сторон и вбил в стены тяжелые металлические сваи.

Дом сразу затрещал по швам!

Что же будет дальше и можно ли оградить себя от таких соседей-нахалов?

Выяснял Павел Шамшин.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Изобретательный владелец на балконе построил целую квартиру – наглое соседство в Ровно / 06.12.2021 19:40
06.12.2021 19:40

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