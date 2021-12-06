Video: Изобретательный владелец на балконе построил целую квартиру – наглое соседство в Ровно

Трагедия в Дрогобыче, где обрушился дом, а под завалами погибли восемь человек, может повториться уже в Ровно. Об этом заявляют жители дома в центре города и просят защиты у Президента. Ведь местные власти, сетуют люди, просто бездействуют. Что же так испугало жителей старой хрущевки? [read_more_news] Причина всему – самовольная постройка на пятом этаже. С маленького балкончика владелец квартиры, которого люди и в глаза никогда не видели, решил совершить огромную террасу сразу с двух сторон и вбил в стены тяжелые металлические сваи. Дом сразу затрещал по швам! Что же будет дальше и можно ли оградить себя от таких соседей-нахалов? Выяснял Павел Шамшин.