Изобретательный владелец на балконе построил целую квартиру – наглое соседство в Ровно

Люди у розпачі. Незаконна забудова у приватному секторі Києва обурила сусідів
На нелегальному будівництві Уманщини знайшли труп 17-річного хлопця
Через затяжне будівництво мосту жителі підняли бунт на Кіровоградщині
У Києві чоловік на своєму городі незаконно звів багатоквартирний будинок
У Хмельницькому — згибель на будівництві: з 6-го поверху новобудови випав робітник
На Хмельниччині будують амбулаторію на людських кістках
У Києві доля більше 500 родин під загрозою. Конфлікт навколо житлового комплексу продовжується
На Київщині спалахнуло жорстоке протистояння через незаконне будівництво