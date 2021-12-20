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Video: Вылетел на встречную и сгорел заживо под колесами грузовика — ДТП под Кривым Рогом

Вылетел на встречную и сгорел заживо под колесами грузовика. Под Кривым Рогом в жуткой аварии погиб водитель Дэу, который, словно камикадзе, направил свой легковой автомобиль на верную смерть. От мощного удара седан вспыхнул и уже в считанные минуты превратился в кучу пепла, вместе с человеком внутри. Почему водитель принял такое роковое для себя решение? Непростые маневры на дороге.

Вылетел на встречную и сгорел заживо под колесами грузовика — ДТП под Кривым Рогом
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Вылетел на встречную и сгорел заживо под колесами грузовика.

Под Кривым Рогом в жуткой аварии погиб водитель Дэу, который, словно камикадзе, направил свой легковой автомобиль на верную смерть.

От мощного удара седан вспыхнул и уже в считанные минуты превратился в кучу пепла, вместе с человеком внутри.

Почему водитель принял такое роковое для себя решение?

Непростые маневры на дороге.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Вылетел на встречную и сгорел заживо под колесами грузовика — ДТП под Кривым Рогом / 20.12.2021 19:24
20.12.2021 19:24

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