Вылетел на встречную и сгорел заживо под колесами грузовика — ДТП под Кривым Рогом

Вылетел на встречную и сгорел заживо под колесами грузовика.

Под Кривым Рогом в жуткой аварии погиб водитель Дэу, который, словно камикадзе, направил свой легковой автомобиль на верную смерть.

От мощного удара седан вспыхнул и уже в считанные минуты превратился в кучу пепла, вместе с человеком внутри.

Почему водитель принял такое роковое для себя решение?

Непростые маневры на дороге.