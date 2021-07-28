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Video: Похищенный лабрадор вернулся в семью через 5 лет — как его помотала жизнь

Эта история заставит вас поверить в чудеса. Семья искала своего пропавшего собаку долгих 5 лет, они уже и веру потеряли, что любимец вернется домой. Его прямо возле двора похитили незнакомцы.  [read_more_news] Но однажды раздался звонок и женщина, которая когда-то продала лабрадора, просто ошарашила - Роя нашли. Собака была заброшенная и тощая, но своего владельца узнала сразу. Какая она, собачья судьба и что пришлось вытерпеть четвероногому, расскажет наша Елена Ровенчук.

Похищенный лабрадор вернулся в семью через 5 лет — как его помотала жизнь
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Эта история заставит вас поверить в чудеса.

Семья искала своего пропавшего собаку долгих 5 лет, они уже и веру потеряли, что любимец вернется домой.

Его прямо возле двора похитили незнакомцы.   Также по теме: Сельский Рэмбо вступил в бой с городской молодежью из-за собаки

Но однажды раздался звонок и женщина, которая когда-то продала лабрадора, просто ошарашила — Роя нашли.

Собака была заброшенная и тощая, но своего владельца узнала сразу.

Какая она, собачья судьба и что пришлось вытерпеть четвероногому, расскажет наша Елена Ровенчук.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Похищенный лабрадор вернулся в семью через 5 лет — как его помотала жизнь / 28.07.2021 20:13
28.07.2021 20:13

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