Video: Похищенный лабрадор вернулся в семью через 5 лет — как его помотала жизнь Эта история заставит вас поверить в чудеса. Семья искала своего пропавшего собаку долгих 5 лет, они уже и веру потеряли, что любимец вернется домой. Его прямо возле двора похитили незнакомцы. [read_more_news] Но однажды раздался звонок и женщина, которая когда-то продала лабрадора, просто ошарашила - Роя нашли. Собака была заброшенная и тощая, но своего владельца узнала сразу. Какая она, собачья судьба и что пришлось вытерпеть четвероногому, расскажет наша Елена Ровенчук.