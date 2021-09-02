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Video: Взрывчатка в ведре как предупреждение — так подрывник мечтал о возвращении долга

Кровавые разборки в стиле итальянских мафиози. Угрозы, взрывы, гвозди в ноге и соседи, которые чудом остались в живых. На Киевщине мужчине подложили взрывчатку в ведре на пороге дома, а вокруг разбросали листовки с предупреждением, чтобы он отдал долги.[read_more_news] Как грохнуло, почувствовало все село. Кто же тот подрывник, который затеял кровавую месть и - главное - за какие долги? Шокирующая правда

Взрывчатка в ведре как предупреждение — так подрывник мечтал о возвращении долга
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Кровавые разборки в стиле итальянских мафиози.

Угрозы, взрывы, гвозди в ноге и соседи, которые чудом остались в живых.

На Киевщине мужчине подложили взрывчатку в ведре на пороге дома, а вокруг разбросали листовки с предупреждением, чтобы он отдал долги. Также по теме: Во львовской квартире взорвался электросамокат

Как грохнуло, почувствовало все село.

Кто же тот подрывник, который затеял кровавую месть и — главное — за какие долги? Шокирующая правда

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ICTV / Чрезвычайные новости / Взрывчатка в ведре как предупреждение — так подрывник мечтал о возвращении долга / 02.09.2021 19:37
02.09.2021 19:37

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