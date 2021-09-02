Взрывчатка в ведре как предупреждение — так подрывник мечтал о возвращении долга

Кровавые разборки в стиле итальянских мафиози.

Угрозы, взрывы, гвозди в ноге и соседи, которые чудом остались в живых.

На Киевщине мужчине подложили взрывчатку в ведре на пороге дома, а вокруг разбросали листовки с предупреждением, чтобы он отдал долги. Также по теме: Во львовской квартире взорвался электросамокат

Как грохнуло, почувствовало все село.

Кто же тот подрывник, который затеял кровавую месть и — главное — за какие долги? Шокирующая правда