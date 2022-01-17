Взрыв на АЗС в Кременчуге – в емкость с газом на бешеной скорости влетела машина

Соблюдать правила дорожного движения или сгореть заживо?

Казалось бы, очевидный ответ.

Но любителей «проскочить на красное» почему-то меньше не становится.

В Кременчуге в Полтавской области огненная трагедия!

Поздним вечером водитель Фольксвагена на бешеной скорости мчался по улицам города. Также по теме: Мужчины сгорели заживо в гараже - взрыв в Виннице

Не остановился на светофоре, не удержал руль и влетел в заправку!

Протараненная емкость с пропаном мгновенно загорелась.

А вместе с ней и автомобиль с нарушителем.

Пострадали ли работники заправки?

Неужели водитель так не хотел платить штраф, что скрылся от патрульных на тот свет?

Это ужасно.