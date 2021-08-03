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Video: Потерять все — в одно-единственное мгновение! Взрыв газового баллона на крыше дома в Запорожье

Серьезный пожар произошел в Запорожье. Там сначала вспыхнуло на крыше четырехэтажки. А потом еще и рванул газовый баллон, который там оставили рабочие,  они ремонтировали крышу.[read_more_news] Пылало так, что пожарные несколько часов не могли справиться с огнем. Но это было только начало беды. Водой, которой тушили пламя, уничтожены квартиры. Наши журналисты были на месте событий.

Потерять все — в одно-единственное мгновение! Взрыв газового баллона на крыше дома в Запорожье
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Серьезный пожар произошел в Запорожье.

Там сначала вспыхнуло на крыше четырехэтажки.

А потом еще и рванул газовый баллон, который там оставили рабочие,  они ремонтировали крышу. Также по теме: Страшной смертью погибла влюбленная пара - пожар в Киеве

Пылало так, что пожарные несколько часов не могли справиться с огнем.

Но это было только начало беды.

Водой, которой тушили пламя, уничтожены квартиры.

Наши журналисты были на месте событий.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Потерять все — в одно-единственное мгновение! Взрыв газового баллона на крыше дома в Запорожье / 03.08.2021 20:15
03.08.2021 20:15

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