Потерять все — в одно-единственное мгновение! Взрыв газового баллона на крыше дома в Запорожье

Серьезный пожар произошел в Запорожье.

Там сначала вспыхнуло на крыше четырехэтажки.

А потом еще и рванул газовый баллон, который там оставили рабочие, они ремонтировали крышу. Также по теме: Страшной смертью погибла влюбленная пара - пожар в Киеве

Пылало так, что пожарные несколько часов не могли справиться с огнем.

Но это было только начало беды.

Водой, которой тушили пламя, уничтожены квартиры.

Наши журналисты были на месте событий.