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Video: Вся правда о воскресном охотнике на людей! Задержание маньяка-убийцы на Львовщине

От этой истории, у вас буквально мурашки бегают по коже! Помните кровавую расправу над предпринимателем в городе Стрый. Тогда - 5 июля, неизвестный убил мужчину двумя выстрелами: в спину и живот.[read_more_news] И вот теперь новая жертва: в том же городе да еще и с такими же ранениями. Думаете - это криминальные разборки? Нет! Не поверите, но кровавую баню организовал настоящий маньяк! Только представьте: мишенью изверг выбрал мужчин среднего возраста, и свою безумную охоту осуществлял всегда в определенный день и время. Ошеломляющие детали задержания опасного «воскресного охотника», уже через несколько секунд расскажет наша Евгения Поликарпова

Вся правда о воскресном охотнике на людей! Задержание маньяка-убийцы на Львовщине
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От этой истории, у вас буквально мурашки бегают по коже!

Помните кровавую расправу над предпринимателем в городе Стрый.

Тогда — 5 июля, неизвестный убил мужчину двумя выстрелами: в спину и живот. Также по теме: Судья выпустила секс-маньяка на свободу - как так получилось?

И вот теперь новая жертва: в том же городе да еще и с такими же ранениями.

Думаете — это криминальные разборки? Нет!

Не поверите, но кровавую баню организовал настоящий маньяк!

Только представьте: мишенью изверг выбрал мужчин среднего возраста, и свою безумную охоту осуществлял всегда в определенный день и время.

Ошеломляющие детали задержания опасного «воскресного охотника», уже через несколько секунд расскажет наша Евгения Поликарпова

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ICTV / Чрезвычайные новости / Вся правда о воскресном охотнике на людей! Задержание маньяка-убийцы на Львовщине / 20.07.2021 20:11
20.07.2021 20:11

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