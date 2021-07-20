Вся правда о воскресном охотнике на людей! Задержание маньяка-убийцы на Львовщине

«Маніяку із цеглиною» з Умані оголошено вирок у суді
Вдову із Умані вже декілька місяців переслідує неадекватний незнайомець
У Жашкові роками орудує небезпечний серійний маніяк, який ґвалтує та вбиває жінок
На Дніпропетровщині знайшли зарізаною зниклу 13-річну школярку
Лютий маніяк шматує людей у мальовничому дендропарку Софіївка
Обіцянка матері: маніяк розрубав свого друга і пішов ховати шматки тіла по всьому місту
Інтим, танці, погрози і переслідування: під Києвом неадекват не дає спокійно жити своїм сусідам
У Дніпрі затримали маніяка, який шматував людей ножами