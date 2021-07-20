Video: Вся правда о воскресном охотнике на людей! Задержание маньяка-убийцы на Львовщине От этой истории, у вас буквально мурашки бегают по коже! Помните кровавую расправу над предпринимателем в городе Стрый. Тогда - 5 июля, неизвестный убил мужчину двумя выстрелами: в спину и живот.[read_more_news] И вот теперь новая жертва: в том же городе да еще и с такими же ранениями. Думаете - это криминальные разборки? Нет! Не поверите, но кровавую баню организовал настоящий маньяк! Только представьте: мишенью изверг выбрал мужчин среднего возраста, и свою безумную охоту осуществлял всегда в определенный день и время. Ошеломляющие детали задержания опасного «воскресного охотника», уже через несколько секунд расскажет наша Евгения Поликарпова