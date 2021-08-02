Вся правда об эпической битве НАБУ и СБУ за экс-судью Чауса

За него, очевидно, уже скоро будут драться голливудские сценаристы.

Ибо последние 5 лет его жизни точно стоят экранизации.

Его хватали за взятку — с трехлитровой банкой денег, вручали подозрение, но он сбежал в Молдову.

Там его похитили и теперь он не только подозреваемый, но и потерпевший.

А чего стоит его феерическое появление в трусах на Винниччине.

Там скандального судью Николая Чауса перехватили спецназовцы СБУ.

Но по дороге в Киев их авто окружили уже другие спецназовцы — с НАБУ. Также по теме: На Прикарпатті на хабарі спіймали депутата

Спецслужбы чуть не перестрелялись, устроили настоящие гонки, подрезали друг друга на микроавтобусах, протаранили несчастного мотоциклиста.

НАБУшники так увлеклись, что вообще влетели на территорию СБУ.

Чем все закончилось?

Почему так бьются за Чауса?

Где он, в конце концов, оказался?

И как вообще вернулся на родину?

Кадры, без преувеличения, бешеной спецоперации прямо сейчас.