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Video: ОПГ Сенсей во главе с бывшим СБУшником объявила себя Белой стрелой — вся правда о банде

Окрестил себя современным Робин Гудом, чтобы наказывать коррупционеров, а на самом деле этот пафос был лишь ширма для жестоких разбойных нападений. В Украине правоохранители почти 4 года гонялись за бандой Сэнсэя. Именно такой позывной был у главаря группировки, на счету которого организация не менее 20-х криминальных эпизодов.[read_more_news] Бывший Альфовец планировал все очень тщательно и до мелочей. Как экс-коп подыскивал себе приспешников, к каким ухищрениям прибегал, чтобы оставаться незамеченными и носил с собой каждый раз, когда выходил на улицу? Вы точно будете поражены.

ОПГ Сенсей во главе с бывшим СБУшником объявила себя Белой стрелой — вся правда о банде
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Окрестил себя современным Робин Гудом, чтобы наказывать коррупционеров, а на самом деле этот пафос был лишь ширма для жестоких разбойных нападений.

В Украине правоохранители почти 4 года гонялись за бандой Сэнсэя.

Именно такой позывной был у главаря группировки, на счету которого организация не менее 20-х криминальных эпизодов. Также по теме: Банда поиздевалась над супругами посреди ночи - нападение на Киевщине с трагическим финалом

Бывший Альфовец планировал все очень тщательно и до мелочей.

Как экс-коп подыскивал себе приспешников, к каким ухищрениям прибегал, чтобы оставаться незамеченными и носил с собой каждый раз, когда выходил на улицу?

Вы точно будете поражены.

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ICTV / Чрезвычайные новости / ОПГ Сенсей во главе с бывшим СБУшником объявила себя Белой стрелой — вся правда о банде / 26.07.2021 19:42
26.07.2021 19:42

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