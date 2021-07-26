ОПГ Сенсей во главе с бывшим СБУшником объявила себя Белой стрелой — вся правда о банде

Окрестил себя современным Робин Гудом, чтобы наказывать коррупционеров, а на самом деле этот пафос был лишь ширма для жестоких разбойных нападений.

В Украине правоохранители почти 4 года гонялись за бандой Сэнсэя.

Именно такой позывной был у главаря группировки, на счету которого организация не менее 20-х криминальных эпизодов. Также по теме: Банда поиздевалась над супругами посреди ночи - нападение на Киевщине с трагическим финалом

Бывший Альфовец планировал все очень тщательно и до мелочей.

Как экс-коп подыскивал себе приспешников, к каким ухищрениям прибегал, чтобы оставаться незамеченными и носил с собой каждый раз, когда выходил на улицу?

Вы точно будете поражены.