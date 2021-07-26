ОПГ Сенсей во главе с бывшим СБУшником объявила себя Белой стрелой — вся правда о банде

На Житомирщині затримали зухвалу банду грабіжників
Затримання банди розбійників на Київщині. Спецоперація у прямому ефірі
На Хмельниччині банда хуліганів забила двох хлопців до коми
Торгували наркотиками, а зізналися у вбивстві: столичні правоохоронці затримали злочинну банду
У Києві орудує банда малолітніх хуліганів
В Миколаєві затримали банду автокрадіїв, що відкривали припарковані автомобілі та викрадали цінні речі
Сотня церков, сільських рад і підприємств: хто виявився у банді, що наводила жах на дві області?
У Києві затримали нападників на столичну електричку