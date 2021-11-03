Успел попросить лишь глоток воды и умер — мужчину в Киевской области забили до смерти за долги

500 гривен или жизнь.

В селе на Киевщине разыгралась настоящая кровавая драма.

После обеда соседи нашли своего 51-летнего односельчанина изуродованным в собственном доме.

Выбитые зубы, переломанные ребра – мужчину побили так, что он едва дышал. Также по теме: Сжег документы на землю и повесился из-за долгов - трагическая смерть семьи на Харьковщине

В таком состоянии он пролежал более 12 часов.

До приезда медиков успел попросить только глоток воды, а потом умер.

Но кто же и главное, за что над ним так поиздевался?

В тот же день копы заковали в наручники 41-летнего знакомого погибшего.

От его откровений волосы на голове шевелятся. Но в селе подозревают – история еще темнее, чем он рассказывает.