seach
ICTV - Разом краще

Video: Успел попросить лишь глоток воды и умер — мужчину в Киевской области забили до смерти за долги

500 гривен или жизнь. В селе на Киевщине разыгралась настоящая кровавая драма. После обеда соседи нашли своего 51-летнего односельчанина изуродованным в собственном доме. Выбитые зубы, переломанные ребра – мужчину побили так, что он едва дышал. [read_more_news] В таком состоянии он пролежал более 12 часов. До приезда медиков успел попросить только глоток воды, а потом умер. Но кто же и главное, за что над ним так поиздевался? В тот же день копы заковали в наручники 41-летнего знакомого погибшего. От его откровений волосы на голове шевелятся. Но в селе подозревают – история еще темнее, чем он рассказывает.

Успел попросить лишь глоток воды и умер — мужчину в Киевской области забили до смерти за долги
0 Комментировать

500 гривен или жизнь.

В селе на Киевщине разыгралась настоящая кровавая драма.

После обеда соседи нашли своего 51-летнего односельчанина изуродованным в собственном доме.

Выбитые зубы, переломанные ребра – мужчину побили так, что он едва дышал. Также по теме: Сжег документы на землю и повесился из-за долгов - трагическая смерть семьи на Харьковщине

В таком состоянии он пролежал более 12 часов.

До приезда медиков успел попросить только глоток воды, а потом умер.

Но кто же и главное, за что над ним так поиздевался?

В тот же день копы заковали в наручники 41-летнего знакомого погибшего.

От его откровений волосы на голове шевелятся. Но в селе подозревают – история еще темнее, чем он рассказывает.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Успел попросить лишь глоток воды и умер — мужчину в Киевской области забили до смерти за долги / 03.11.2021 19:56
03.11.2021 19:56

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь