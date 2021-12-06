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Video: Охотился на собственного племянника! В Херсонской области 28-летний охотник подстрелил 14-летнего парня

Пошел охотиться на уток, а подстрелил собственного племянника! В Херсонской области 28-летний охотник отправился на охоту, прихватив с собой 14-летнего подростка, и отдых превратился в настоящий ужас. Мужчина не рассчитал расстояние и нажал на крючок именно тогда, когда в зоне поражения оказался парень.[read_more_news] Выжил ли 14-летний Даниил? Как же так случилось, что опытный охотник допустил такую нелепую ошибку, и почему местные говорят, что дядя вообще не имел права охотиться? Разбирались наши корреспонденты.

Охотился на собственного племянника! В Херсонской области 28-летний охотник подстрелил 14-летнего парня
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Пошел охотиться на уток, а подстрелил собственного племянника!

В Херсонской области 28-летний охотник отправился на охоту, прихватив с собой 14-летнего подростка, и отдых превратился в настоящий ужас.

Мужчина не рассчитал расстояние и нажал на крючок именно тогда, когда в зоне поражения оказался парень. Также по теме: Охота на банкомат с деньгами – в Киеве неизвестные ограбили банк

Выжил ли 14-летний Даниил?

Как же так случилось, что опытный охотник допустил такую нелепую ошибку, и почему местные говорят, что дядя вообще не имел права охотиться?

Разбирались наши корреспонденты.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Охотился на собственного племянника! В Херсонской области 28-летний охотник подстрелил 14-летнего парня / 06.12.2021 19:56
06.12.2021 19:56

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