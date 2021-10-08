seach
ICTV - Разом краще

Video: Впервые за шесть лет в Украине официально подтвердили полиомиелит

Полиомиелит вернулся! Вирус, который может навсегда парализовать человека, обнаружили на Ровенщине. Заболела маленькая девочка. Ей всего год и четыре месяца. Через два дня после появления первых симптомов родители обратились к медикам и ребенка сразу положили в больницу. Анализы показали, что причина болезни - полиовирус, который в последний раз фиксировали в Украине еще 6 лет назад. Откуда же взялась смертельно опасная инфекция и почему заболел ребенок, который должен был быть привит от болезни? Все подробности - далее в сюжете.

Впервые за шесть лет в Украине официально подтвердили полиомиелит
0 Комментировать

Полиомиелит вернулся!

Вирус, который может навсегда парализовать человека, обнаружили на Ровенщине.

Заболела маленькая девочка. Ей всего год и четыре месяца.

Через два дня после появления первых симптомов родители обратились к медикам и ребенка сразу положили в больницу.

Анализы показали, что причина болезни — полиовирус, который в последний раз фиксировали в Украине еще 6 лет назад.

Откуда же взялась смертельно опасная инфекция и почему заболел ребенок, который должен был быть привит от болезни?

Все подробности — далее в сюжете.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Впервые за шесть лет в Украине официально подтвердили полиомиелит / 08.10.2021 20:05
08.10.2021 20:05

Материалы по теме

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь