Video: Впервые за шесть лет в Украине официально подтвердили полиомиелит
Полиомиелит вернулся!
Вирус, который может навсегда парализовать человека, обнаружили на Ровенщине.
Заболела маленькая девочка. Ей всего год и четыре месяца.
Через два дня после появления первых симптомов родители обратились к медикам и ребенка сразу положили в больницу.
Анализы показали, что причина болезни - полиовирус, который в последний раз фиксировали в Украине еще 6 лет назад.
Откуда же взялась смертельно опасная инфекция и почему заболел ребенок, который должен был быть привит от болезни?
Все подробности - далее в сюжете.
Впервые за шесть лет в Украине официально подтвердили полиомиелит