Впервые за шесть лет в Украине официально подтвердили полиомиелит

Полиомиелит вернулся!

Вирус, который может навсегда парализовать человека, обнаружили на Ровенщине.

Заболела маленькая девочка. Ей всего год и четыре месяца.

Через два дня после появления первых симптомов родители обратились к медикам и ребенка сразу положили в больницу.

Анализы показали, что причина болезни — полиовирус, который в последний раз фиксировали в Украине еще 6 лет назад.

Откуда же взялась смертельно опасная инфекция и почему заболел ребенок, который должен был быть привит от болезни?

Все подробности — далее в сюжете.