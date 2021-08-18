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Video: Шептуха после смерти забрала к себе своего помощника? Пожар на Полтавщине

Далеко не каждому так везет, как жителю Полтавщины. Он появился в селе без денег и крыши над головой. Все необходимое ему дала местная шептуха в обмен на помощь по хозяйству. [read_more_news] А потом мужчине досталась дом бабушки со всем добром, что было внутри. И он умудрился сжечь все это дотла и сам сгорел заживо. Но в этой истории не обошлось без загадочных совпадений.

Шептуха после смерти забрала к себе своего помощника? Пожар на Полтавщине
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Далеко не каждому так везет, как жителю Полтавщины.

Он появился в селе без денег и крыши над головой.

Все необходимое ему дала местная шептуха в обмен на помощь по хозяйству. Также по теме: Безжалостное пламя пожирало боксы с машинами - пожар в Киеве

А потом мужчине досталась дом бабушки со всем добром, что было внутри.

И он умудрился сжечь все это дотла и сам сгорел заживо.

Но в этой истории не обошлось без загадочных совпадений.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Шептуха после смерти забрала к себе своего помощника? Пожар на Полтавщине / 18.08.2021 20:08
18.08.2021 20:08

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