Шептуха после смерти забрала к себе своего помощника? Пожар на Полтавщине

Далеко не каждому так везет, как жителю Полтавщины.

Он появился в селе без денег и крыши над головой.

Все необходимое ему дала местная шептуха в обмен на помощь по хозяйству. Также по теме: Безжалостное пламя пожирало боксы с машинами - пожар в Киеве

А потом мужчине досталась дом бабушки со всем добром, что было внутри.

И он умудрился сжечь все это дотла и сам сгорел заживо.

Но в этой истории не обошлось без загадочных совпадений.