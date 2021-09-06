Адский огонь уничтожил уникальный орган, стоимостью € 2 миллиона — как будут восстанавливать Костел святого Николая в Киеве

Адский огонь, уничтожил уникальный орган, стоимостью почти 2 миллиона евро!

В центре Киева горела архитектурная визитная карточка — костел святого Николая!

Храм возвели еще в 1899 году по проекту известного архитектора Владислава Городецкого. Также по теме: Крупный пожар в Киеве - вспыхнул коктейль-бар

И хотя пожарные и примчались в считанные минуты, спасти бесценный музыкальный инструмент не успели!

Кто и почему не досмотрел за святыней?

И удастся ли теперь восстановить первозданный вид собора?

Александр Храпач выяснял все детали.