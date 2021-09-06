seach
ICTV - Разом краще

Video: Адский огонь уничтожил уникальный орган, стоимостью € 2 миллиона — как будут восстанавливать Костел святого Николая в Киеве

Адский огонь, уничтожил уникальный орган, стоимостью почти 2 миллиона евро! В центре Киева горела архитектурная визитная карточка - костел святого Николая! Храм возвели еще в 1899 году по проекту известного архитектора Владислава Городецкого. [read_more_news] И хотя пожарные и примчались в считанные минуты, спасти бесценный музыкальный инструмент не успели! Кто и почему не досмотрел за святыней? И удастся ли теперь восстановить первозданный вид собора? Александр Храпач выяснял все детали.

Адский огонь уничтожил уникальный орган, стоимостью € 2 миллиона — как будут восстанавливать Костел святого Николая в Киеве
0 Комментировать

Адский огонь, уничтожил уникальный орган, стоимостью почти 2 миллиона евро!

В центре Киева горела архитектурная визитная карточка — костел святого Николая!

Храм возвели еще в 1899 году по проекту известного архитектора Владислава Городецкого. Также по теме: Крупный пожар в Киеве - вспыхнул коктейль-бар

И хотя пожарные и примчались в считанные минуты, спасти бесценный музыкальный инструмент не успели!

Кто и почему не досмотрел за святыней?

И удастся ли теперь восстановить первозданный вид собора?

Александр Храпач выяснял все детали.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Адский огонь уничтожил уникальный орган, стоимостью € 2 миллиона — как будут восстанавливать Костел святого Николая в Киеве / 06.09.2021 19:58
06.09.2021 19:58

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь