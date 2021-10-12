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Video: Пожарные Кропивницкого на ушах — два жутких пожара охватили город

Несмотря на прохладную погоду, в Кропивницком минувшие сутки была слишком жаркими. Сразу два жутких пожара поставили на уши весь город. Около восьми утра в центре, словно спичка, вспыхнул частный дом. [read_more_news] А уже вечером загорелось многоквартирное жилье. Обошлось ли в этих страшных трагедиях без жертв?

Пожарные Кропивницкого на ушах — два жутких пожара охватили город
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Несмотря на прохладную погоду, в Кропивницком минувшие сутки была слишком жаркими.

Сразу два жутких пожара поставили на уши весь город.

Около восьми утра в центре, словно спичка, вспыхнул частный дом. Также по теме: Крупный пожар в Черкасской области - горела хлебопекарня

А уже вечером загорелось многоквартирное жилье.

Обошлось ли в этих страшных трагедиях без жертв?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Пожарные Кропивницкого на ушах — два жутких пожара охватили город / 12.10.2021 20:18
12.10.2021 20:18

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