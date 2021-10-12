Пожарные Кропивницкого на ушах — два жутких пожара охватили город

У Кропивницькому прогриміли сім потужних вибухів
У Кропивницькому 18-тирічна дівчина розбилася насмерть із висоти третього поверху
Обережно радіація: у Кропивницькому розкрили небезпечне захоронення
У Кропивницькому підірвали авто керівника виправної колонії
Розбірки в стилі 90-х: у Кропивницькому сталася стрілянина
У Кропивницькому затримали квартет серійних грабіжників
Полювання на педофілів: у Кропивницькому СБУ завтримала народних месників
У Кропивницькому є другий поранений під час стрілянини під судом