Video: Пожарные Кропивницкого на ушах — два жутких пожара охватили город

Несмотря на прохладную погоду, в Кропивницком минувшие сутки была слишком жаркими. Сразу два жутких пожара поставили на уши весь город. Около восьми утра в центре, словно спичка, вспыхнул частный дом. [read_more_news] А уже вечером загорелось многоквартирное жилье. Обошлось ли в этих страшных трагедиях без жертв?