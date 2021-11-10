Водители не поделили дорогу под Уманью — автотроща в Черкасской области

Двое водителей с многочисленными травмами попали в больницу после ДТП в Черкасской области.

Мужчины не поделили дорогу под Уманью.

Пенсионер на Мазде внезапно выскочил на встречную полосу, прямо в лоб Джили.

Водитель последнего пытался скрыться, но столкновения не удалось избежать. Также по теме: Жители Умани остались без газа - почему в Черкасской области людей не спешат вытаскивать из беды

После удара авто слетело с дороги в кювет.

Водитель потерял сознание и пришел в себя в сплошной темноте, два часа!

Удалось ли выжить обоим водителям в этой кровавой аварии?

Почему же произошла такая беда?

Узнаете прямо сейчас.