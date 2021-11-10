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Video: Водители не поделили дорогу под Уманью — автотроща в Черкасской области

Двое водителей с многочисленными травмами попали в больницу после ДТП в Черкасской области. Мужчины не поделили дорогу под Уманью. Пенсионер на Мазде внезапно выскочил на встречную полосу, прямо в лоб Джили. Водитель последнего пытался скрыться, но столкновения не удалось избежать. [read_more_news] После удара авто слетело с дороги в кювет. Водитель потерял сознание и пришел в себя в сплошной темноте, два часа! Удалось ли выжить обоим водителям в этой кровавой аварии? Почему же произошла такая беда? Узнаете прямо сейчас.

Водители не поделили дорогу под Уманью — автотроща в Черкасской области
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Двое водителей с многочисленными травмами попали в больницу после ДТП в Черкасской области.

Мужчины не поделили дорогу под Уманью.

Пенсионер на Мазде внезапно выскочил на встречную полосу, прямо в лоб Джили.

Водитель последнего пытался скрыться, но столкновения не удалось избежать. Также по теме: Жители Умани остались без газа - почему в Черкасской области людей не спешат вытаскивать из беды

После удара авто слетело с дороги в кювет.

Водитель потерял сознание и пришел в себя в сплошной темноте, два часа!

Удалось ли выжить обоим водителям в этой кровавой аварии?

Почему же произошла такая беда?

Узнаете прямо сейчас.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Водители не поделили дорогу под Уманью — автотроща в Черкасской области / 10.11.2021 19:57
10.11.2021 19:57

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