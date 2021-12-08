Водитель полез в петлю после ДТП – история ужасов в Черкасской области

Вы видели такое, чтобы преступник еще до приезда полиции сам себя наказал?

Да так, что в реанимацию попал.

Настоящая история ужасов в Черкасской области. Также по теме: Мать довела прилежного сына до самоубийства из-за плохих оценок в школе

Мужчина своим стареньким Москвичем сбил подростка.

И пока медики оказывали помощь пострадавшей, виновник так себя корил, что решил отдать Богу душу.

Удалось ли спасти водителя-самоубийцу?

Шокирующая история.