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Video: Водитель полез в петлю после ДТП – история ужасов в Черкасской области

Вы видели такое, чтобы преступник еще до приезда полиции сам себя наказал? Да так, что в реанимацию попал. Настоящая история ужасов в Черкасской области.[read_more_news] Мужчина своим стареньким Москвичем сбил подростка. И пока медики оказывали помощь пострадавшей, виновник так себя корил, что решил отдать Богу душу. Удалось ли спасти водителя-самоубийцу? Шокирующая история.

Водитель полез в петлю после ДТП – история ужасов в Черкасской области
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Вы видели такое, чтобы преступник еще до приезда полиции сам себя наказал?

Да так, что в реанимацию попал.

Настоящая история ужасов в Черкасской области. Также по теме: Мать довела прилежного сына до самоубийства из-за плохих оценок в школе

Мужчина своим стареньким Москвичем сбил подростка.

И пока медики оказывали помощь пострадавшей, виновник так себя корил, что решил отдать Богу душу.

Удалось ли спасти водителя-самоубийцу?

Шокирующая история.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Водитель полез в петлю после ДТП – история ужасов в Черкасской области / 08.12.2021 20:11
08.12.2021 20:11

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