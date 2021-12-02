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Video: Водитель «газели» сбил мать с ребенком — ДТП в Кривом Роге

Это просто какая-то напасть! Беспорядок на дорогах у нас, похоже, достиг кровавого апогея! В Кривом Роге водитель "газели" сбил двух человек и скрылся с места аварии! Он переехал женщину с ребенком, и от удара они улетели прямо под колеса встречного грузовика! [read_more_news] А сам виновник просто убежал! И этот подонок был под наркотой! Сбитая женщина погибла на месте. Что с ребёнком? Наш Олег Ермолинский первым был на месте страшного ДТП и узнал все от непосредственных участников!

Водитель «газели» сбил мать с ребенком — ДТП в Кривом Роге
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Это просто какая-то напасть!

Беспорядок на дорогах у нас, похоже, достиг кровавого апогея!

В Кривом Роге водитель «газели» сбил двух человек и скрылся с места аварии!

Он переехал женщину с ребенком, и от удара они улетели прямо под колеса встречного грузовика! Также по теме: Известный украинский боксер попал в ДТП? Подборка аварий от Чрезвычайных новостей

А сам виновник просто убежал!

И этот подонок был под наркотой!

Сбитая женщина погибла на месте. Что с ребёнком?

Наш Олег Ермолинский первым был на месте страшного ДТП и узнал все от непосредственных участников!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Водитель «газели» сбил мать с ребенком — ДТП в Кривом Роге / 02.12.2021 19:44
02.12.2021 19:44

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