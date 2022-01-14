Влезла в любовное гнездо подруги и поплатилась жизнью! Убийство женщины подняло на уши Харьков

Жуткая находка в Харькове, которая поставила на уши весь город.

В водоеме, расположенном возле многоэтажек, случайные свидетели увидели мертвую женщину.

Шокированные очевидцы вызвали копов, а когда те достали тело на берег молодой утопающей, всем сразу стало понятно – в воду женщина полезла не по своей воле.

Ведь к ногам бедной был привязан клейкой лентой кусок асфальта. Но кто она?

Сколько времени провела в ледяной воде?

А главное – за что поиздевались над бедной?

Женщину никто не разыскивал, потому что в базе пропавших она не проходила.

Но местные ее таки узнали. Также по теме: Делала снимки на память обнаженного и мертвого любовника в кровати! Убийство в Винницкой области

Это 42-летняя Наталья, проживавшая в многоквартирном доме всего в нескольких сотнях метров от озера вместе со старенькой мамой и сыном-подростком и исчезла уже около месяца назад.

От того, что удалось выяснить правоохранителям – муравьи кожей.

Безжалостным губителем оказался сосед женщины, а за тем, как ее убивали, молча наблюдала подруга детства.

Просто какой-нибудь фильм ужасов.