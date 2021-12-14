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Video: Украденный «Спорт»: почему гостинично-ресторанный комплекс уже не принадлежит общине Броваров? Шокирующее расследование

Было коммунальное, а стало… частное. В Броварах уже не первый год идут баталии вокруг известного гостинично-ресторанного комплекса "Спорт". А все почему? Если раньше он принадлежал общине, и приносил деньги в бюджет города, теперь - в собственности бизнесменов. Но не просто обычных предпринимателей, а очень влиятельных людей. Вы будете поражены, к кому ведут ниточки в этой запутанной истории. [read_more_news] Есть ли вообще шансы вернуть назад 3500 квадратов "Спорта" в коммунальную собственность? Может ли этому всячески будут мешать те, кто наоборот должен быть беспристрастным и честным? Потрясающее расследование.

Украденный «Спорт»: почему гостинично-ресторанный комплекс уже не принадлежит общине Броваров? Шокирующее расследование
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Было коммунальное, а стало… частное.

В Броварах уже не первый год идут баталии вокруг известного гостинично-ресторанного комплекса «Спорт».

А все почему?

Если раньше он принадлежал общине, и приносил деньги в бюджет города, теперь — в собственности бизнесменов.

Но не просто обычных предпринимателей, а очень влиятельных людей.

Вы будете поражены, к кому ведут ниточки в этой запутанной истории. Также по теме: Унижал и дергал подчиненных за то, что они его не узнали! Скандал с заместителем министра МВД

Есть ли вообще шансы вернуть назад 3500 квадратов «Спорта» в коммунальную собственность?

Может ли этому всячески будут мешать те, кто наоборот должен быть беспристрастным и честным?

Потрясающее расследование.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Украденный «Спорт»: почему гостинично-ресторанный комплекс уже не принадлежит общине Броваров? Шокирующее расследование / 14.12.2021 20:21
14.12.2021 20:21

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