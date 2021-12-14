Украденный «Спорт»: почему гостинично-ресторанный комплекс уже не принадлежит общине Броваров? Шокирующее расследование

Было коммунальное, а стало… частное.

В Броварах уже не первый год идут баталии вокруг известного гостинично-ресторанного комплекса «Спорт».

А все почему?

Если раньше он принадлежал общине, и приносил деньги в бюджет города, теперь — в собственности бизнесменов.

Но не просто обычных предпринимателей, а очень влиятельных людей.

Вы будете поражены, к кому ведут ниточки в этой запутанной истории. Также по теме: Унижал и дергал подчиненных за то, что они его не узнали! Скандал с заместителем министра МВД

Есть ли вообще шансы вернуть назад 3500 квадратов «Спорта» в коммунальную собственность?

Может ли этому всячески будут мешать те, кто наоборот должен быть беспристрастным и честным?

Потрясающее расследование.