Video: Военный учет женщин – украинки станут на защиту своих границ
Ну все, девочки, смирно!
Украинки теперь военнообязанные на равных с мужчинами.
Если раньше армии требовались только представительницы специфических профессий - как связисты, специалисты по оптическому и звуковому оборудованию, картографы, то теперь на учет должны стать даже менеджерки, кассирши, юристки, библиотекарши и журналистки.
Все, кому меньше 60-ти лет, именно такой предельный возраст. [read_more_news]
Готовы ли мамы и бабушки сменить домашние халаты на бронежилеты?
Неужели действительно миллионам украинок вскоре придется взяться за автоматы?
Но готово ли вообще государство к внедрению таких решений на практике?
Военный учет женщин – украинки станут на защиту своих границ
Украинки теперь военнообязанные на равных с мужчинами.
Если раньше армии требовались только представительницы специфических профессий — как связисты, специалисты по оптическому и звуковому оборудованию, картографы, то теперь на учет должны стать даже менеджерки, кассирши, юристки, библиотекарши и журналистки.