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Video: Военный учет женщин – украинки станут на защиту своих границ

Ну все, девочки, смирно! Украинки теперь военнообязанные на равных с мужчинами. Если раньше армии требовались только представительницы специфических профессий - как связисты, специалисты по оптическому и звуковому оборудованию, картографы, то теперь на учет должны стать даже менеджерки, кассирши, юристки, библиотекарши и журналистки. Все, кому меньше 60-ти лет, именно такой предельный возраст. [read_more_news] Готовы ли мамы и бабушки сменить домашние халаты на бронежилеты? Неужели действительно миллионам украинок вскоре придется взяться за автоматы? Но готово ли вообще государство к внедрению таких решений на практике?

Военный учет женщин – украинки станут на защиту своих границ
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Ну все, девочки, смирно!

Украинки теперь военнообязанные на равных с мужчинами.

Если раньше армии требовались только представительницы специфических профессий — как связисты, специалисты по оптическому и звуковому оборудованию, картографы, то теперь на учет должны стать даже менеджерки, кассирши, юристки, библиотекарши и журналистки.

Все, кому меньше 60-ти лет, именно такой предельный возраст. Также по теме: Пьяный военный за рулем попал в ДТП в Черкасской области

Готовы ли мамы и бабушки сменить домашние халаты на бронежилеты?

Неужели действительно миллионам украинок вскоре придется взяться за автоматы?

Но готово ли вообще государство к внедрению таких решений на практике?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Военный учет женщин – украинки станут на защиту своих границ / 23.12.2021 20:17
23.12.2021 20:17

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