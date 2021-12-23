Военный учет женщин – украинки станут на защиту своих границ

Ну все, девочки, смирно!

Украинки теперь военнообязанные на равных с мужчинами.

Если раньше армии требовались только представительницы специфических профессий — как связисты, специалисты по оптическому и звуковому оборудованию, картографы, то теперь на учет должны стать даже менеджерки, кассирши, юристки, библиотекарши и журналистки.

Все, кому меньше 60-ти лет, именно такой предельный возраст. Также по теме: Пьяный военный за рулем попал в ДТП в Черкасской области

Готовы ли мамы и бабушки сменить домашние халаты на бронежилеты?

Неужели действительно миллионам украинок вскоре придется взяться за автоматы?

Но готово ли вообще государство к внедрению таких решений на практике?