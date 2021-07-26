Военные учения на полигоне завершились обстрелом украинского села

Вибухи та ампутовані кінцівки. Як у Києві пройшли навчання рятувальників
Як врятуватися пересічному громадянину від бомбардувань?
У Києві постріли, крики і шалена гонитва — як проходили навчання правоохоронців
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Як Міністерство оборони долучилось до порятунку пораненого на полігоні журналіста В’ячеслава Вовка
Під час навчань на військовому полігоні під Києвом стався потужний вибух
Кого звинувачують у пораненні журналіста під час військових навчань у Кривому Розі