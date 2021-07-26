Video: Военные учения на полигоне завершились обстрелом украинского села Не один снаряд, а целых пять - Чрезвычайные новости выяснили жуткие подробности инцидента с боеприпасами, которые вылетели за пределы военного полигона и попали в ближайшее село. Напомним, во время учений на полигоне «Широкий лан» проходили танковые стрельбы, и снаряды по ошибке улетели в сторону села Чемерлиево. [read_more_news] Сначала говорили об одном, который упал на окраине. В итоге местные жители рассказали о целых пяти выстрелах, три из которых попали в село, лишь чудом не попав в здания, или людей. Что говорят селяне, почему отмалчиваются военные и кто ответит за такую ​​небрежность - узнавали наши корреспонденты.

Военные учения на полигоне завершились обстрелом украинского села 0 Не один снаряд, а целых пять — Чрезвычайные новости выяснили жуткие подробности инцидента с боеприпасами, которые вылетели за пределы военного полигона и попали в ближайшее село. Напомним, во время учений на полигоне «Широкий лан» проходили танковые стрельбы, и снаряды по ошибке улетели в сторону села Чемерлиево. Также по теме: Как проходили антитеррористические учения в Киеве Сначала говорили об одном, который упал на окраине. В итоге местные жители рассказали о целых пяти выстрелах, три из которых попали в село, лишь чудом не попав в здания, или людей. Что говорят селяне, почему отмалчиваются военные и кто ответит за такую ​​небрежность — узнавали наши корреспонденты. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. ICTV / Чрезвычайные новости / Военные учения на полигоне завершились обстрелом украинского села