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Video: Военные учения на полигоне завершились обстрелом украинского села

Не один снаряд, а целых пять - Чрезвычайные новости выяснили жуткие подробности инцидента с боеприпасами, которые вылетели за пределы военного полигона и попали в ближайшее село. Напомним, во время учений на полигоне «Широкий лан» проходили танковые стрельбы, и снаряды по ошибке улетели в сторону села Чемерлиево.  [read_more_news] Сначала говорили об одном, который упал на окраине. В итоге местные жители рассказали о целых пяти выстрелах, три из которых попали в село, лишь чудом не попав в здания, или людей. Что говорят селяне, почему отмалчиваются военные и кто ответит за такую ​​небрежность - узнавали наши корреспонденты.

Военные учения на полигоне завершились обстрелом украинского села
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Не один снаряд, а целых пять — Чрезвычайные новости выяснили жуткие подробности инцидента с боеприпасами, которые вылетели за пределы военного полигона и попали в ближайшее село.

Напомним, во время учений на полигоне «Широкий лан» проходили танковые стрельбы, и снаряды по ошибке улетели в сторону села Чемерлиево.   Также по теме: Как проходили антитеррористические учения в Киеве

Сначала говорили об одном, который упал на окраине.

В итоге местные жители рассказали о целых пяти выстрелах, три из которых попали в село, лишь чудом не попав в здания, или людей.

Что говорят селяне, почему отмалчиваются военные и кто ответит за такую ​​небрежность — узнавали наши корреспонденты.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Военные учения на полигоне завершились обстрелом украинского села / 26.07.2021 20:10
26.07.2021 20:10

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