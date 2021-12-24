Video: Война за коммунальный комфорт в пригороде Киева – что там происходит?

Настоящая война за коммунальный комфорт в пригороде Киева. Жители элитного коттеджного городка не захотели играть под дудку застройщика и решили узаконить подачу электроэнергии. Сбросились на проект, завелись новым трансформатором, но тут ответный удар нанес тот же застройщик - отрезал жителям свет. Местные возмущены, требуют возобновить подачу электроэнергии, но у их оппонента, живущего, кстати, по соседству, свои аргументы. Что там происходит - разбирался Игорь Шумик.