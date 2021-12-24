seach
ICTV - Разом краще

Video: Война за коммунальный комфорт в пригороде Киева – что там происходит?

Настоящая война за коммунальный комфорт в пригороде Киева. Жители элитного коттеджного городка не захотели играть под дудку застройщика и решили узаконить подачу электроэнергии. Сбросились на проект, завелись новым трансформатором, но тут ответный удар нанес тот же застройщик - отрезал жителям свет. Местные возмущены, требуют возобновить подачу электроэнергии, но у их оппонента, живущего, кстати, по соседству, свои аргументы. Что там происходит - разбирался Игорь Шумик.

Война за коммунальный комфорт в пригороде Киева – что там происходит?
0 Комментировать

Настоящая война за коммунальный комфорт в пригороде Киева.

Жители элитного коттеджного городка не захотели играть под дудку застройщика и решили узаконить подачу электроэнергии.

Сбросились на проект, завелись новым трансформатором, но тут ответный удар нанес тот же застройщик — отрезал жителям свет.

Местные возмущены, требуют возобновить подачу электроэнергии, но у их оппонента, живущего, кстати, по соседству, свои аргументы.

Что там происходит — разбирался Игорь Шумик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Война за коммунальный комфорт в пригороде Киева – что там происходит? / 24.12.2021 20:11
24.12.2021 20:11

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь