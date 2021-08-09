Video: Отдыхал с мамой и крестным в аквапарке — оттуда живым уже не вернулся. Смерть 9-летнего мальчика в Днепре

На мгновение бросила сына одного у бассейна, а когда вернулась, малый уже посинел и не дышал. Потрясающая трагедия в аквапарке Днепра. Там погиб девятилетний мальчик.[read_more_news] Его на дне бассейна для взрослых заметил спасатель и мигом нырнул на помощь. Вытащил, но реанимировать мальчика уже не удалось даже медикам. Свидетели говорят, только мама пошла в бар - малый прыгнул головой вниз и уже не поднялся. Кому теперь отвечать за страшную детскую смерть?