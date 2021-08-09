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Video: Отдыхал с мамой и крестным в аквапарке — оттуда живым уже не вернулся. Смерть 9-летнего мальчика в Днепре

На мгновение бросила сына одного у бассейна, а когда вернулась, малый уже посинел и не дышал. Потрясающая трагедия в аквапарке Днепра. Там погиб девятилетний мальчик.[read_more_news] Его на дне бассейна для взрослых заметил спасатель и мигом нырнул на помощь. Вытащил, но реанимировать мальчика уже не удалось даже медикам. Свидетели говорят, только мама пошла в бар - малый прыгнул головой вниз и уже не поднялся. Кому теперь отвечать за страшную детскую смерть?

Отдыхал с мамой и крестным в аквапарке — оттуда живым уже не вернулся. Смерть 9-летнего мальчика в Днепре
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На мгновение бросила сына одного у бассейна, а когда вернулась, малый уже посинел и не дышал.

Потрясающая трагедия в аквапарке Днепра.

Там погиб девятилетний мальчик. Также по теме: Загадочная смерть супругов в бассейне - в кровавой воде плавали цветы и икона

Его на дне бассейна для взрослых заметил спасатель и мигом нырнул на помощь.

Вытащил, но реанимировать мальчика уже не удалось даже медикам.

Свидетели говорят, только мама пошла в бар — малый прыгнул головой вниз и уже не поднялся.

Кому теперь отвечать за страшную детскую смерть?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Отдыхал с мамой и крестным в аквапарке — оттуда живым уже не вернулся. Смерть 9-летнего мальчика в Днепре / 09.08.2021 19:55
09.08.2021 19:55

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