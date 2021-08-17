Известный ветеран АТО терроризирует собственных соседей — печальная история из Киева

Ад, а не жизнь с некоторыми соседями.

В Киеве мужчина держит в страхе аж две многоэтажки.

Потому что в обоих домах имеет квартиры и терроризирует местных жителей.

Разрисовывает двери жуткими крестами, ходит в туалет прямо в подъезде, разбрасывает мусор, крушит чужие окна и затапливает соседей.

А еще щекочет нервы рассказами о взрывчатке. Также по теме: Ветеран АТО хотел попасть на тот свет, но не удалось. Взрыв гранаты в Кривом Роге

Но может в опасного чудака действительно где-то спрятана граната, ведь он был на войне.

Соседи говорят: раньше Андрей Лапига был абсолютно адекватным.

Все изменилось после возвращения с Востока.

Там, в боях, военный потерял ногу.

Но что же теперь случилось с ветераном?

Почему он постоянно угрожает убить соседей и называет себя профессиональным киллером?

Страшная и одновременно очень печальная история.