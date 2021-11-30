Известный украинский боксер попал в ДТП? Подборка аварий от Чрезвычайных новостей

Выскочил на встречную полосу и фактически подписал смертный приговор себе и пассажирке.

В Винницкой области в лобовом столкновении сошлись микроавтобус и старушки Жигули.

Двое в морге, восемь – в больнице. Также по теме: Последствия игр с судьбой на дороге ужасают - ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

В Запорожье видеорегистратор запечатлел последние секунды жизни двух человек, ехавших в Таврии.

Это была кровавая мясорубка.

А в центре Киева неадекват убегал от копов и, наконец, попал в аварию, оставив за собой гору изуродованного металла.

Поговаривают, что беглец – известный украинский боксер!

Как вам такой поворот?