Известный украинский боксер попал в ДТП? Подборка аварий от Чрезвычайных новостей

Поездка в киевской маршрутке для пассажирки завершилась в реанимации и обернулась трагедией
С разгона – в цистерну! Адская авария на скоростной Бориспольской трассе
Молодой многодетный отец отошел на тот свет вслед за женой — смертельное ДТП под Полтавой
15-летняя девочка умирает на глазах старшего брата — водитель-убийца задержан в Одессе
13-летние дети попали под колеса джипа в Харькове — подростки родились в бронежилетах
Кому-то дай на красный проскочить, другой пьет и садится за руль катать подростков — ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей
Отец и две дочки погибли по дороге на сороковины дедушки — семейное ДТП в Николаевской области
Зерновоз смял оппонента на дороге как жестянку — адское ДТП в Черкасской области