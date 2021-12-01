Известный скульптор Архипов ответил за убийство Музы перед судом

Он называл ее своей любовью и музой, но хладнокровно зарезал, а тело спрятал в собственной мастерской.

В Ровенской области вынесли приговор известному скульптору Виктору Архипову, работавшему в Национальном университете «Острожская академия», а его работы украшают территорию учебного заведения.

Вот только это были далеко не единственные таланты знаменитого художника. Также по теме: На Ровенщине судят известного скульптора - он зарезал свою любовницу

В своей мастерской Архипов еще и научился орудовать ножом и зарезал женщину, с которой общался.

Тело несчастной спрятал там же – в насосной яме и полтора месяца жил и работал рядом с трупом человека.

Жертву скульптора, возможно, не нашли бы никогда, но только на одном убийстве кровавый художник решил не останавливаться и это стало его роковой ошибкой.

Как же художника вывели на чистую воду и что он сказал в суде, глядя в глаза родным зарезанной и скрытой им женщины?

Об этом уже через мгновение в репортаже Павла Шамшина.