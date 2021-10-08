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Video: Преданный рабочий сгорел прямо на рабочем месте — трагедия на Львовщине

На Львовщине с преданным работником произошла трагедия, которая просто не укладывается в голове. Только представьте: человек буквально сгорел на работе. Тело несчастного утром нашли его сотрудники прямо на территории бывшей фермы, где он служил сторожем. [read_more_news] Селяне же рассказывают, что при жизни погибший был настоящим трудоголиком и так любил работу, что даже поселился в своей каптерке. На месте побывала наша Евгения Поликарпова и узнала без преувеличения шокирующие факты.

Преданный рабочий сгорел прямо на рабочем месте — трагедия на Львовщине
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На Львовщине с преданным работником произошла трагедия, которая просто не укладывается в голове.

Только представьте: человек буквально сгорел на работе.

Тело несчастного утром нашли его сотрудники прямо на территории бывшей фермы, где он служил сторожем. Также по теме: Нелепая смерть на работе - грузовик на полном ходу снес укладчиков плитки

Селяне же рассказывают, что при жизни погибший был настоящим трудоголиком и так любил работу, что даже поселился в своей каптерке.

На месте побывала наша Евгения Поликарпова и узнала без преувеличения шокирующие факты.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Преданный рабочий сгорел прямо на рабочем месте — трагедия на Львовщине / 08.10.2021 20:18
08.10.2021 20:18

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