Преданный рабочий сгорел прямо на рабочем месте — трагедия на Львовщине

На Львовщине с преданным работником произошла трагедия, которая просто не укладывается в голове.

Только представьте: человек буквально сгорел на работе.

Тело несчастного утром нашли его сотрудники прямо на территории бывшей фермы, где он служил сторожем. Также по теме: Нелепая смерть на работе - грузовик на полном ходу снес укладчиков плитки

Селяне же рассказывают, что при жизни погибший был настоящим трудоголиком и так любил работу, что даже поселился в своей каптерке.

На месте побывала наша Евгения Поликарпова и узнала без преувеличения шокирующие факты.