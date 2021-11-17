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Video: Отсоединяли проблемных потребителей от электросети – и едва ноги унесли! В Харьковской области обстреляли бригаду энергетиков

Приехали в 5 раз отсоединить проблемных потребителей от электросети – и едва ноги унесли. В Харьковской области обстреляли бригаду энергетиков. Ранение получил водитель. Муж говорит: к его счастью, это было пневматическое оружие. Однако приятного все равно мало. Наткнулись на Бонни и Клайда. Электрики написали заявление в полицию, копы начали расследование. [read_more_news] Но пока орудие преступления не нашли. И не найдут: утверждают владельцы дома. Уверяют: в энергетиков они не стреляли, потому что оружия нет. А заявление работников «Харьковоблэнерго» называют дешевой местью. Так отстаивали свои права, потому что не имеют, мол, эти права оставлять людей в зиму без электричества. А если и есть к ним какие-нибудь вопросы – их можно всегда решить в суде, а не лезть на столб и отрезать провода. Кстати, от отопления этих людей уже отключили. Так на чьей же стороне правда? Сейчас вы услышите обе стороны конфликта.

Отсоединяли проблемных потребителей от электросети – и едва ноги унесли! В Харьковской области обстреляли бригаду энергетиков
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Приехали в 5 раз отсоединить проблемных потребителей от электросети – и едва ноги унесли.

В Харьковской области обстреляли бригаду энергетиков.

Ранение получил водитель.

Муж говорит: к его счастью, это было пневматическое оружие.

Однако приятного все равно мало.

Наткнулись на Бонни и Клайда.

Электрики написали заявление в полицию, копы начали расследование. Также по теме: Работа на золотых приисках довела мужчину до стрельбы - разборки в Татарбунарах

Но пока орудие преступления не нашли.

И не найдут: утверждают владельцы дома.

Уверяют: в энергетиков они не стреляли, потому что оружия нет.

А заявление работников «Харьковоблэнерго» называют дешевой местью.

Так отстаивали свои права, потому что не имеют, мол, эти права оставлять людей в зиму без электричества.

А если и есть к ним какие-нибудь вопросы – их можно всегда решить в суде, а не лезть на столб и отрезать провода.

Кстати, от отопления этих людей уже отключили.

Так на чьей же стороне правда?

Сейчас вы услышите обе стороны конфликта.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Отсоединяли проблемных потребителей от электросети – и едва ноги унесли! В Харьковской области обстреляли бригаду энергетиков / 17.11.2021 19:38
17.11.2021 19:38

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