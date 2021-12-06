Пьяный коп спровоцировал шокирующее ДТП в Киевской области

Шокирующее ДТП в Киевской области.

Возле Новых Петровцев пьяный полицейский протаранил своим Фольксвагеном Таврию, стоявшую на светофоре.

Краш теста старенький ЗАЗ не выдержал, водителя машины экстренно забрали медики, а его девушка и товарищ сокрушительного удара просто не пережили. Также по теме: Последствия игр с судьбой на дороге ужасают - ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

Сам полисмен, погашенный в дым, вывалился из салона и еще долго приходил в себя вместе со своим пассажиром.

Но вскоре появилась группа поддержки, которая угрожала свидетелям расправой.