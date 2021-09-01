Ветеран АТО подорвался на гранате — что стало причиной трагедии

Подвез попутчика и поплатился жизнью — смерть молодого отца на дороге
На Прикарпатье разорвало магистральный газопровод
От дружбы к вражде — несколько бутылок водки! Как на Прикарпатье 21-летний 16-летнего бил
Гуцул-мститель расстрелял черных лесорубов — самосуд на Прикарпатье
Мост оказался слишком коротким — люди на Прикарпатье теперь отрезаны от мира
Новый локдаун — на Прикарпатье теряют контроль над ситуацией, въезд в область ограничен
За игру в снежки с его дочерью отец отдубасил мальчика на глазах у всей школы
Кавалер избил мальчика на глазах у матери, чтобы не мешал пьянке с интимом