Video: Ветеран АТО подорвался на гранате — что стало причиной трагедии

Несчастный случай или самоубийство? На Прикарпатье ветеран АТО в квартире пятиэтажного дома подорвался на гранате. Изуродованное тело мужчины обнаружил его отец всего за несколько часов. Что стало причиной трагедии? - выясняла Светлана Маланюк.