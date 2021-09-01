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Video: Ветеран АТО подорвался на гранате — что стало причиной трагедии

Несчастный случай или самоубийство? На Прикарпатье ветеран АТО в квартире пятиэтажного дома подорвался на гранате. Изуродованное тело мужчины обнаружил его отец всего за несколько часов. Что стало причиной трагедии? - выясняла Светлана Маланюк.

Ветеран АТО подорвался на гранате — что стало причиной трагедии
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Несчастный случай или самоубийство?

На Прикарпатье ветеран АТО в квартире пятиэтажного дома подорвался на гранате.

Изуродованное тело мужчины обнаружил его отец всего за несколько часов.

Что стало причиной трагедии? — выясняла Светлана Маланюк.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Ветеран АТО подорвался на гранате — что стало причиной трагедии / 01.09.2021 19:44
01.09.2021 19:44

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