Ветеран АТО хотел попасть на тот свет, но не удалось. Взрыв гранаты в Кривом Роге

Криворожский АТОвец попытался убить себя, но отвечать придется за покушение на полицейских.

Потому что в результате взрыва гранат в одном из дворов многоквартирного дома, пострадали аж трое копов, которые уговаривали самоубийцу опомниться. Также по теме: Экс-боец Айдара ворвался в Кабмин с гранатой - что известно о Владимире Прохниче

Правоохранители отделались незначительными царапинами и порезами, а вот бывшему военному повезло меньше: мужчине ампутировали часть ноги, он в больнице.

Наш Олег Ермолинский снимал вживую все, что происходило на месте взрывной события.