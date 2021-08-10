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Video: Ветеран АТО хотел попасть на тот свет, но не удалось. Взрыв гранаты в Кривом Роге

Криворожский АТОвец попытался убить себя, но отвечать придется за покушение на полицейских. Потому что в результате взрыва гранат в одном из дворов многоквартирного дома, пострадали аж трое копов, которые уговаривали самоубийцу опомниться. [read_more_news] Правоохранители отделались незначительными царапинами и порезами, а вот бывшему военному повезло меньше: мужчине ампутировали часть ноги, он в больнице. Наш Олег Ермолинский снимал вживую все, что происходило на месте взрывной события.

Ветеран АТО хотел попасть на тот свет, но не удалось. Взрыв гранаты в Кривом Роге
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Криворожский АТОвец попытался убить себя, но отвечать придется за покушение на полицейских.

Потому что в результате взрыва гранат в одном из дворов многоквартирного дома, пострадали аж трое копов, которые уговаривали самоубийцу опомниться. Также по теме: Экс-боец Айдара ворвался в Кабмин с гранатой - что известно о Владимире Прохниче

Правоохранители отделались незначительными царапинами и порезами, а вот бывшему военному повезло меньше: мужчине ампутировали часть ноги, он в больнице.

Наш Олег Ермолинский снимал вживую все, что происходило на месте взрывной события.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Ветеран АТО хотел попасть на тот свет, но не удалось. Взрыв гранаты в Кривом Роге / 10.08.2021 19:41
10.08.2021 19:41

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