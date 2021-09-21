Свадебная ДТП в Мелитополе — гости устроили самосуд

Ну и какое же это свадьба без драки?

Дикое буйство, что творилось в Мелитополе на празднике — не просто поражает.

Отмечали люди сразу две свадьбы в одном кафе.

Гости вышли на перекур, и вдруг в толпу врезается бешеная машина. Также по теме: Гибель трех полицейских в ДТП под Одессой - кому удалось остаться в живых

Под колесами — трое гостей, среди которых и мама невесты.

Кому удалось отскочить — что даже протрезвел!

А уже через минуту разъяренные люди от такого безобразия не на шутку озверели — бросились на гонщика и давай изо всех сил дубасить.

Досталось даже его пассажиру.

Кто же виноват в том головокружительной аварии?

В каком состоянии пострадавшие?

Осторожно, от этих кадров кровь стынет в жилах.