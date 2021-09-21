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Video: Свадебная ДТП в Мелитополе — гости устроили самосуд

Ну и какое же это свадьба без драки? Дикое буйство, что творилось в Мелитополе на празднике - не просто поражает. Отмечали люди сразу две свадьбы в одном кафе. Гости вышли на перекур, и вдруг в толпу врезается бешеная машина.[read_more_news] Под колесами - трое гостей, среди которых и мама невесты. Кому удалось отскочить - что даже протрезвел! А уже через минуту разъяренные люди от такого безобразия не на шутку озверели - бросились на гонщика и давай изо всех сил дубасить. Досталось даже его пассажиру. Кто же виноват в том головокружительной аварии? В каком состоянии пострадавшие? Осторожно, от этих кадров кровь стынет в жилах.

Свадебная ДТП в Мелитополе — гости устроили самосуд
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Ну и какое же это свадьба без драки?

Дикое буйство, что творилось в Мелитополе на празднике — не просто поражает.

Отмечали люди сразу две свадьбы в одном кафе.

Гости вышли на перекур, и вдруг в толпу врезается бешеная машина. Также по теме: Гибель трех полицейских в ДТП под Одессой - кому удалось остаться в живых

Под колесами — трое гостей, среди которых и мама невесты.

Кому удалось отскочить — что даже протрезвел!

А уже через минуту разъяренные люди от такого безобразия не на шутку озверели — бросились на гонщика и давай изо всех сил дубасить.

Досталось даже его пассажиру.

Кто же виноват в том головокружительной аварии?

В каком состоянии пострадавшие?

Осторожно, от этих кадров кровь стынет в жилах.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Свадебная ДТП в Мелитополе — гости устроили самосуд / 21.09.2021 19:50
21.09.2021 19:50

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