Video: Вендетта по-винницки! Экс-приятель напал на предпринимателя и едва не убил его на глазах у жены
В мотивах этой кровавой расправы следователем еще предстоит разобраться, но сейчас для них задача номер один - уберечь людей от гибели.
В Винницкой области в райцентре Хмельнике человек стал жертвой нападения своего знакомого, в результате чего оказался на больничной койке.
Все происходило среди бела дня на центральном рынке.[read_more_news]
Вот только была это не спонтанная схватка, а спланированное нападение с целью убийства.
По крайней мере так утверждает жена пострадавшего.
Угрозы супругов предпринимателей получало регулярно последние девять месяцев и даже обращалось в полицию.
Но там, как оказалось, ничем помочь или не захотели, или действительно не смогли.
Потому 55-летний хмильничанин решился и попробовал воплотить свои обещания в жизнь.
После нападения мужчину задержали, но быстро отпустили.
Поэтому супруги теперь и не знают, где искать защиты, ведь боится, что знакомый рано или поздно реализует свои убийственные намерения, о чем он откровенно заявил даже Чрезвычайным новостям.
За что же так возненавидел бывшего приятеля, что непременно хочет его смерти?
И где искать спасения бедным людям от взбешенного знакомого?
Вендетта по-винницки! Экс-приятель напал на предпринимателя и едва не убил его на глазах у жены