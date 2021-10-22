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Video: Вендетта по-винницки! Экс-приятель напал на предпринимателя и едва не убил его на глазах у жены

В мотивах этой кровавой расправы следователем еще предстоит разобраться, но сейчас для них задача номер один - уберечь людей от гибели. В Винницкой области в райцентре Хмельнике человек стал жертвой нападения своего знакомого, в результате чего оказался на больничной койке. Все происходило среди бела дня на центральном рынке.[read_more_news] Вот только была это не спонтанная схватка, а спланированное нападение с целью убийства. По крайней мере так утверждает жена пострадавшего. Угрозы супругов предпринимателей получало регулярно последние девять месяцев и даже обращалось в полицию. Но там, как оказалось, ничем помочь или не захотели, или действительно не смогли. Потому 55-летний хмильничанин решился и попробовал воплотить свои обещания в жизнь. После нападения мужчину задержали, но быстро отпустили. Поэтому супруги теперь и не знают, где искать защиты, ведь боится, что знакомый рано или поздно реализует свои убийственные намерения, о чем он откровенно заявил даже Чрезвычайным новостям. За что же так возненавидел бывшего приятеля, что непременно хочет его смерти? И где искать спасения бедным людям от взбешенного знакомого?

Вендетта по-винницки! Экс-приятель напал на предпринимателя и едва не убил его на глазах у жены
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В мотивах этой кровавой расправы следователем еще предстоит разобраться, но сейчас для них задача номер один — уберечь людей от гибели.

В Винницкой области в райцентре Хмельнике человек стал жертвой нападения своего знакомого, в результате чего оказался на больничной койке.

Все происходило среди бела дня на центральном рынке. Также по теме: Оскорбленный безумец устроил соседям адскую месть за принудительное лечение

Вот только была это не спонтанная схватка, а спланированное нападение с целью убийства.

По крайней мере так утверждает жена пострадавшего.

Угрозы супругов предпринимателей получало регулярно последние девять месяцев и даже обращалось в полицию.

Но там, как оказалось, ничем помочь или не захотели, или действительно не смогли.

Потому 55-летний хмильничанин решился и попробовал воплотить свои обещания в жизнь.

После нападения мужчину задержали, но быстро отпустили.

Поэтому супруги теперь и не знают, где искать защиты, ведь боится, что знакомый рано или поздно реализует свои убийственные намерения, о чем он откровенно заявил даже Чрезвычайным новостям.

За что же так возненавидел бывшего приятеля, что непременно хочет его смерти?

И где искать спасения бедным людям от взбешенного знакомого?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Вендетта по-винницки! Экс-приятель напал на предпринимателя и едва не убил его на глазах у жены / 22.10.2021 20:11
22.10.2021 20:11

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