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Video: Разбивают дороги, разрушают дома! В Черкасской области люди жалуются на огромные многотонные фуры

В селе Зеленьков, Черкасской области, люди жалуются на многотонные грузовики, которые разбивают им дороги, разрушают дома. Стены буквально трещат на глазах владельцев, как после землетрясения.  [read_more_news] Селяне и раньше вздрагивали от грохота зерновозов, а когда неподалеку дорожники взялись ремонтировать трассу Умань-Черкассы, вся тяжелая техника несколько дней курсировала их селом. На одной из улиц Зеленькова уже не осталось ни одного уцелевшего дома.

Разбивают дороги, разрушают дома! В Черкасской области люди жалуются на огромные многотонные фуры
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В селе Зеленьков, Черкасской области, люди жалуются на многотонные грузовики, которые разбивают им дороги, разрушают дома.

Стены буквально трещат на глазах владельцев, как после землетрясения.   Также по теме: Дети избили бездомного на глазах у свидетелей - дикие подростковые игрища в Киеве пугают всех

Селяне и раньше вздрагивали от грохота зерновозов, а когда неподалеку дорожники взялись ремонтировать трассу Умань-Черкассы, вся тяжелая техника несколько дней курсировала их селом.

На одной из улиц Зеленькова уже не осталось ни одного уцелевшего дома.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Разбивают дороги, разрушают дома! В Черкасской области люди жалуются на огромные многотонные фуры / 08.09.2021 20:15
08.09.2021 20:15

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