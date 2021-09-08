Разбивают дороги, разрушают дома! В Черкасской области люди жалуются на огромные многотонные фуры

В селе Зеленьков, Черкасской области, люди жалуются на многотонные грузовики, которые разбивают им дороги, разрушают дома.

Стены буквально трещат на глазах владельцев, как после землетрясения. Также по теме: Дети избили бездомного на глазах у свидетелей - дикие подростковые игрища в Киеве пугают всех

Селяне и раньше вздрагивали от грохота зерновозов, а когда неподалеку дорожники взялись ремонтировать трассу Умань-Черкассы, вся тяжелая техника несколько дней курсировала их селом.

На одной из улиц Зеленькова уже не осталось ни одного уцелевшего дома.