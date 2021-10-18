Пятеро огромных мастиффов разорвали лицо женщине в Харькове

От того, что произошло с хозяйкой во дворе собственного дома — разрывается сердце.

Это какой-то жуткий фильм ужасов в реальной жизни.

В Харькове страшная трагедия.

Предсмертный крик и подозрительная волокита за забором заставило одну из соседок заглянуть в щель изгороди.

И то, что она там увидела, надолго отметится в памяти ошеломленной женщины. Также по теме: Стая собак вкусила человеческой крови - в Запорожье псы загрызли женщину

Посреди двора в луже крови лежала пожилая женщина.

Ее лицо буквально разорвали сразу пять огромных мастиффов.

Медики и полиция прибыли мгновенно, но попасть внутрь смогли только, когда вернулась хозяйка животных — дочь погибшей.

Что же спровоцировало домашних любимцев на убийство 81-летней женщины?

Какая судьба теперь ждет этих людоедов?

И светит ли хотя бы какое-то наказание их обладательницы?

Ужасная драма.