Video: Пятеро огромных мастиффов разорвали лицо женщине в Харькове
От того, что произошло с хозяйкой во дворе собственного дома - разрывается сердце.
Это какой-то жуткий фильм ужасов в реальной жизни.
В Харькове страшная трагедия.
Предсмертный крик и подозрительная волокита за забором заставило одну из соседок заглянуть в щель изгороди.
И то, что она там увидела, надолго отметится в памяти ошеломленной женщины. [read_more_news]
Посреди двора в луже крови лежала пожилая женщина.
Ее лицо буквально разорвали сразу пять огромных мастиффов.
Медики и полиция прибыли мгновенно, но попасть внутрь смогли только, когда вернулась хозяйка животных - дочь погибшей.
Что же спровоцировало домашних любимцев на убийство 81-летней женщины?
Какая судьба теперь ждет этих людоедов?
И светит ли хотя бы какое-то наказание их обладательницы?
Ужасная драма.
Пятеро огромных мастиффов разорвали лицо женщине в Харькове