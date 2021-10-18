seach
ICTV - Разом краще

Video: Пятеро огромных мастиффов разорвали лицо женщине в Харькове

От того, что произошло с хозяйкой во дворе собственного дома - разрывается сердце. Это какой-то жуткий фильм ужасов в реальной жизни. В Харькове страшная трагедия. Предсмертный крик и подозрительная волокита за забором заставило одну из соседок заглянуть в щель изгороди. И то, что она там увидела, надолго отметится в памяти ошеломленной женщины. [read_more_news] Посреди двора в луже крови лежала пожилая женщина. Ее лицо буквально разорвали сразу пять огромных мастиффов. Медики и полиция прибыли мгновенно, но попасть внутрь смогли только, когда вернулась хозяйка животных - дочь погибшей. Что же спровоцировало домашних любимцев на убийство 81-летней женщины? Какая судьба теперь ждет этих людоедов? И светит ли хотя бы какое-то наказание их обладательницы? Ужасная драма.

Пятеро огромных мастиффов разорвали лицо женщине в Харькове
0 Комментировать

От того, что произошло с хозяйкой во дворе собственного дома — разрывается сердце.

Это какой-то жуткий фильм ужасов в реальной жизни.

В Харькове страшная трагедия.

Предсмертный крик и подозрительная волокита за забором заставило одну из соседок заглянуть в щель изгороди.

И то, что она там увидела, надолго отметится в памяти ошеломленной женщины. Также по теме: Стая собак вкусила человеческой крови - в Запорожье псы загрызли женщину

Посреди двора в луже крови лежала пожилая женщина.

Ее лицо буквально разорвали сразу пять огромных мастиффов.

Медики и полиция прибыли мгновенно, но попасть внутрь смогли только, когда вернулась хозяйка животных — дочь погибшей.

Что же спровоцировало домашних любимцев на убийство 81-летней женщины?

Какая судьба теперь ждет этих людоедов?

И светит ли хотя бы какое-то наказание их обладательницы?

Ужасная драма.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Пятеро огромных мастиффов разорвали лицо женщине в Харькове / 18.10.2021 19:44
18.10.2021 19:44

Материалы по теме

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь