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Video: Притворялись газовиками или работниками военкомата и обдирали людей — спецоперация в эфире

Если у вас на пороге появляются незнакомцы, сразу включайте свою бдительность на 200 процентов. Потому часто, назвавшись социальным работником, представителем газовой службы или РЭС, к человеческим жилищам приходят настоящие мошенники и воры.  [read_more_news] В Винницкой области по горячим следам копы задержали группу гастролеров-домушников, среди которых были липовые и газовщик, а также представитель военкомата. На их счету с десяток краж. Как удалось выйти на след банды, которая орудовала на территории всей области? Вы будете поражены послужным списком этих рецидивистов.

Притворялись газовиками или работниками военкомата и обдирали людей — спецоперация в эфире
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Если у вас на пороге появляются незнакомцы, сразу включайте свою бдительность на 200 процентов.

Потому часто, назвавшись социальным работником, представителем газовой службы или РЭС, к человеческим жилищам приходят настоящие мошенники и воры.   Также по теме: Как в Черкассах двум домушникам дорогу кошка перебежала

В Винницкой области по горячим следам копы задержали группу гастролеров-домушников, среди которых были липовые и газовщик, а также представитель военкомата.

На их счету с десяток краж.

Как удалось выйти на след банды, которая орудовала на территории всей области?

Вы будете поражены послужным списком этих рецидивистов.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Притворялись газовиками или работниками военкомата и обдирали людей — спецоперация в эфире / 22.10.2021 20:13
22.10.2021 20:13

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