Притворялись газовиками или работниками военкомата и обдирали людей — спецоперация в эфире

Если у вас на пороге появляются незнакомцы, сразу включайте свою бдительность на 200 процентов.

Потому часто, назвавшись социальным работником, представителем газовой службы или РЭС, к человеческим жилищам приходят настоящие мошенники и воры. Также по теме: Как в Черкассах двум домушникам дорогу кошка перебежала

В Винницкой области по горячим следам копы задержали группу гастролеров-домушников, среди которых были липовые и газовщик, а также представитель военкомата.

На их счету с десяток краж.

Как удалось выйти на след банды, которая орудовала на территории всей области?

Вы будете поражены послужным списком этих рецидивистов.