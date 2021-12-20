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Video: Убийство водителя маршрутки с особой жестокостью раскрыли спустя четыре года

В тихом болоте еще эти черти водятся! Убийство водителя маршрутки с особой жестокостью в Харьковской области - раскрыто через четыре года. Окровавленного и уже безжизненного 42-летнего водителя прямо за рулем автобуса на обочине утром 19 июня 2017 увидели его же коллеги и вызвали копов. На теле жертвы эксперты насчитали полтора десятка ножевых ранений. В это просто не сила поверить, но ни касса, ни даже телефон убитого не исчезли. Поэтому версия об ограблении отпала сразу.[read_more_news] Кто и за что тогда мог отправить бедолагу на тот свет – следователи выясняли шаг за шагом и вот наконец-то вышли на след 26-летнего душегуба. Все эти годы он не выдал себя ни разу, жил тихо, работал кондуктором в трамвае и чуть ли не каждый день ездил по тому же маршруту на работу. В то, что их сосед способен на такое зверство, его односельчане отказываются верить. А вот правоохранители заявляют, что имеют бесспорные доказательства. Вы будете ошеломлены, когда узнаете мотив этого страшного преступления! Ведь это просто какая-то вендетта из-за льготного проезда.

Убийство водителя маршрутки с особой жестокостью раскрыли спустя четыре года
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В тихом болоте еще эти черти водятся!

Убийство водителя маршрутки с особой жестокостью в Харьковской области — раскрыто через четыре года.

Окровавленного и уже безжизненного 42-летнего водителя прямо за рулем автобуса на обочине утром 19 июня 2017 увидели его же коллеги и вызвали копов.

На теле жертвы эксперты насчитали полтора десятка ножевых ранений.

В это просто не сила поверить, но ни касса, ни даже телефон убитого не исчезли.

Поэтому версия об ограблении отпала сразу. Также по теме: Дальнобойщик-убийца на глазах у копов одним ударом свел водителя в могилу в Одесской области

Кто и за что тогда мог отправить бедолагу на тот свет – следователи выясняли шаг за шагом и вот наконец-то вышли на след 26-летнего душегуба.

Все эти годы он не выдал себя ни разу, жил тихо, работал кондуктором в трамвае и чуть ли не каждый день ездил по тому же маршруту на работу.

В то, что их сосед способен на такое зверство, его односельчане отказываются верить.

А вот правоохранители заявляют, что имеют бесспорные доказательства.

Вы будете ошеломлены, когда узнаете мотив этого страшного преступления! Ведь это просто какая-то вендетта из-за льготного проезда.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Убийство водителя маршрутки с особой жестокостью раскрыли спустя четыре года / 20.12.2021 19:50
20.12.2021 19:50

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