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Video: Убийство успешной 36-летней красавицы и ее 13-летней дочери шокировало весь Житомир

Эта жуткая расправа шокировала весь Житомир. Там в одной из многоэтажек произошел пожар. Но когда спасатели потушили огонь, то обнаружили в квартире двух погибших. Это были женщина и ее тринадцатилетняя дочь. На их телах не было живого места, однако повреждения вызвал не огонь - обе жертвы были буквально искромсанными ножом. [read_more_news] Поэтому следователи сразу поняли - это двойное убийство было замаскировано под пожар. А менее чем за сутки правоохранители задержали подозреваемого. Сегодня ему выбирали меру пресечения. Как удалось так быстро вычислить того, кто был уверен, что уничтожил все свои кровавые следы? И за что человек, которому всего 22 года, лишил жизни двух настоящих красавиц? Наша Татьяна Островщук расскажет все подробности этой резонансного истории.

Убийство успешной 36-летней красавицы и ее 13-летней дочери шокировало весь Житомир
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Эта жуткая расправа шокировала весь Житомир.

Там в одной из многоэтажек произошел пожар.

Но когда спасатели потушили огонь, то обнаружили в квартире двух погибших.

Это были женщина и ее тринадцатилетняя дочь.

На их телах не было живого места, однако повреждения вызвал не огонь — обе жертвы были буквально искромсанными ножом. Также по теме: Спасла ребенка, но сгорела с матерью на руках - пожар на Киевщине

Поэтому следователи сразу поняли — это двойное убийство было замаскировано под пожар.

А менее чем за сутки правоохранители задержали подозреваемого.

Сегодня ему выбирали меру пресечения.

Как удалось так быстро вычислить того, кто был уверен, что уничтожил все свои кровавые следы?

И за что человек, которому всего 22 года, лишил жизни двух настоящих красавиц?

Наша Татьяна Островщук расскажет все подробности этой резонансного истории.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Убийство успешной 36-летней красавицы и ее 13-летней дочери шокировало весь Житомир / 06.09.2021 19:49
06.09.2021 19:49

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