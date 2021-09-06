Убийство успешной 36-летней красавицы и ее 13-летней дочери шокировало весь Житомир

Эта жуткая расправа шокировала весь Житомир.

Там в одной из многоэтажек произошел пожар.

Но когда спасатели потушили огонь, то обнаружили в квартире двух погибших.

Это были женщина и ее тринадцатилетняя дочь.

На их телах не было живого места, однако повреждения вызвал не огонь — обе жертвы были буквально искромсанными ножом. Также по теме: Спасла ребенка, но сгорела с матерью на руках - пожар на Киевщине

Поэтому следователи сразу поняли — это двойное убийство было замаскировано под пожар.

А менее чем за сутки правоохранители задержали подозреваемого.

Сегодня ему выбирали меру пресечения.

Как удалось так быстро вычислить того, кто был уверен, что уничтожил все свои кровавые следы?

И за что человек, которому всего 22 года, лишил жизни двух настоящих красавиц?

Наша Татьяна Островщук расскажет все подробности этой резонансного истории.