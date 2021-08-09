Убийство участницы известного телевизионного проекта — что известно о ее муже

За свою меркантильность жена заплатила жизнью — любимый безжалостно выпустил ей пулю в голову
Влепила любимому пощечину в пьяном угаре — такого унижения мужчина не стерпел. Кровавые семейные разборки в Киеве
Отец бросал в печь рубленые куски жены, чтобы дети не мерзли! Резник четыре дня расчленял мать четырех детей
Жена-путана не смогла удовлетворить мужа и поплатилась жизнью
Бывшую учительницу физики зарезал ее любовник — убийство в Запорожье
Мужчина забил жену до смерти во время громких посиделок в Кропивницком
Забив до смерті і викинув у під’їзд — у Харкові чоловік вбив дружину
Чоловік пошматував ножем молоду дружину на очах у матері