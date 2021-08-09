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Video: Убийство участницы известного телевизионного проекта — что известно о ее муже

Она на него со шваброй, а он ее искромсал ножом. Кровавая драма в столице, человек сначала дубасил кулаками свою почти на двадцать лет моложе жену, а потом зарезал обессиленную жертву. Это каким же извергом надо быть, чтобы так зверски расправиться с любимой?[read_more_news] Сутки тело женщины пролежало в квартире, потому что убийца не знал, как ему действовать дальше. Но потом все же решился признаться в содеянном. Погибшую могли видеть и вы, ведь женщина участвовала в популярном телевизионном проекте и говорила, что мечтает о сильном мужчине рядом. Но вы посмотрите какой ад ей устроил ее избранник.

Убийство участницы известного телевизионного проекта — что известно о ее муже
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Она на него со шваброй, а он ее искромсал ножом.

Кровавая драма в столице, человек сначала дубасил кулаками свою почти на двадцать лет моложе жену, а потом зарезал обессиленную жертву.

Это каким же извергом надо быть, чтобы так зверски расправиться с любимой? Также по теме: Застал разгоряченную благоверную в постели с тезкой - теплый прием с ножом им был обеспечен

Сутки тело женщины пролежало в квартире, потому что убийца не знал, как ему действовать дальше.

Но потом все же решился признаться в содеянном.

Погибшую могли видеть и вы, ведь женщина участвовала в популярном телевизионном проекте и говорила, что мечтает о сильном мужчине рядом.

Но вы посмотрите какой ад ей устроил ее избранник.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Убийство участницы известного телевизионного проекта — что известно о ее муже / 09.08.2021 19:41
09.08.2021 19:41

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