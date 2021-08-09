Убийство участницы известного телевизионного проекта — что известно о ее муже

Она на него со шваброй, а он ее искромсал ножом.

Кровавая драма в столице, человек сначала дубасил кулаками свою почти на двадцать лет моложе жену, а потом зарезал обессиленную жертву.

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Сутки тело женщины пролежало в квартире, потому что убийца не знал, как ему действовать дальше.

Но потом все же решился признаться в содеянном.

Погибшую могли видеть и вы, ведь женщина участвовала в популярном телевизионном проекте и говорила, что мечтает о сильном мужчине рядом.

Но вы посмотрите какой ад ей устроил ее избранник.