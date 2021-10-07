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Video: Убийство хрупкой кассирши в Кременчуге — изверг услышал свой приговор

Тучный человек по меньшей мере восемь раз ударил миниатюрную женщину по голове. А теперь уверяет - убивать не хотел. Охотился только на деньги. Двадцать четыре тысячи гривен - столько стоило жизнь кассирши с Полтавщины, которую грабитель забил до смерти.  [read_more_news] И которая сумма не лежала в сейфе, разве можно оправдать такую ​​жестокость? Помните разбойное нападение в прошлом году в Кременчуге? Мужчина решил ограбить финансовое учреждение, раздающий быстрые кредиты под высокие проценты. Единственное препятствие на своем пути - хрупкую кассиршу - он беспощадно избил молотком. И вот судьи объявили свой вердикт. Поверили ли представители Фемиды в оправдание обвиняемого? Родственники погибшей женщины предоставили нам видео с камер наблюдения, чтобы вы воочию увидели, как все было.

Убийство хрупкой кассирши в Кременчуге — изверг услышал свой приговор
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Тучный человек по меньшей мере восемь раз ударил миниатюрную женщину по голове.

А теперь уверяет — убивать не хотел.

Охотился только на деньги.

Двадцать четыре тысячи гривен — столько стоило жизнь кассирши с Полтавщины, которую грабитель забил до смерти.   Также по теме: Не лыком шитая кассирша дала отпор нападавшему на пункт обмена валют

И которая сумма не лежала в сейфе, разве можно оправдать такую ​​жестокость?

Помните разбойное нападение в прошлом году в Кременчуге?

Мужчина решил ограбить финансовое учреждение, раздающий быстрые кредиты под высокие проценты.

Единственное препятствие на своем пути — хрупкую кассиршу — он беспощадно избил молотком.

И вот судьи объявили свой вердикт.

Поверили ли представители Фемиды в оправдание обвиняемого?

Родственники погибшей женщины предоставили нам видео с камер наблюдения, чтобы вы воочию увидели, как все было.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Убийство хрупкой кассирши в Кременчуге — изверг услышал свой приговор / 07.10.2021 20:16
07.10.2021 20:16

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