Убийство хрупкой кассирши в Кременчуге — изверг услышал свой приговор

У Рівному винесли вирок батькові, який пошматував дворічного сина
Пушкарук у суді — вбивці оголосили вирок у Бердичеві
Матері, що довела дітей до голодної смерті, оголошено вирок
Невдало продала дворічного сина. На Запоріжжі винесли вирок горе-матері
Оголошено вирок водійці-пенсіонерці, що збила насмерть маму з дитиною в Одесі
На Миколаївщині оголошено вирок убивці рідної матері
«Маніяку із цеглиною» з Умані оголошено вирок у суді
Суд оголосив довгоочікуваний вирок для винуватців кривавої ДТП — Олені Зайцевій та Генадію Дронову