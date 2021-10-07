Video: Убийство хрупкой кассирши в Кременчуге — изверг услышал свой приговор

Тучный человек по меньшей мере восемь раз ударил миниатюрную женщину по голове. А теперь уверяет - убивать не хотел. Охотился только на деньги. Двадцать четыре тысячи гривен - столько стоило жизнь кассирши с Полтавщины, которую грабитель забил до смерти. [read_more_news] И которая сумма не лежала в сейфе, разве можно оправдать такую ​​жестокость? Помните разбойное нападение в прошлом году в Кременчуге? Мужчина решил ограбить финансовое учреждение, раздающий быстрые кредиты под высокие проценты. Единственное препятствие на своем пути - хрупкую кассиршу - он беспощадно избил молотком. И вот судьи объявили свой вердикт. Поверили ли представители Фемиды в оправдание обвиняемого? Родственники погибшей женщины предоставили нам видео с камер наблюдения, чтобы вы воочию увидели, как все было.