seach
ICTV - Разом краще

Video: Как женщина помогла раскрыть убийство лучшей подруги

Какая адская была смерть этой женщины - могли и не узнать. Ведь душегубы верили, что огнем замели все следы. Но их зверскую расправу хорошо слышали по ту сторону трубки. На Житомирщине селянка по удивительно случайному совпадению стала свидетелем ужасной смерти своей подруги.[read_more_news] За минуту до трагедии женщины разговаривали по телефону. Вдруг одна из них услышала по ту сторону провода мужские голоса и нечаянно стала свидетелем нападения на соседку. Женщина сразу вызвала копов, позвала на помощь знакомых - все бросились спасать бедняжку! Но успели ли? Что же такого важного услышала бдительная селянка в телефоне? Распознала ли душегубов? Это просто ужас, но в деревне так и не выдохнули с облегчением даже после того, как подозреваемые были задержаны.

Как женщина помогла раскрыть убийство лучшей подруги
0 Комментировать

Какая адская была смерть этой женщины — могли и не узнать.

Ведь душегубы верили, что огнем замели все следы.

Но их зверскую расправу хорошо слышали по ту сторону трубки.

На Житомирщине селянка по удивительно случайному совпадению стала свидетелем ужасной смерти своей подруги. Также по теме: Дух смерти в недостроенном кинотеатре - в Киеве мужчину сожгли заживо

За минуту до трагедии женщины разговаривали по телефону.

Вдруг одна из них услышала по ту сторону провода мужские голоса и нечаянно стала свидетелем нападения на соседку.

Женщина сразу вызвала копов, позвала на помощь знакомых — все бросились спасать бедняжку!

Но успели ли?

Что же такого важного услышала бдительная селянка в телефоне?

Распознала ли душегубов?

Это просто ужас, но в деревне так и не выдохнули с облегчением даже после того, как подозреваемые были задержаны.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Как женщина помогла раскрыть убийство лучшей подруги / 10.11.2021 19:56
10.11.2021 19:56

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь