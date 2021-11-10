Как женщина помогла раскрыть убийство лучшей подруги

Какая адская была смерть этой женщины — могли и не узнать.

Ведь душегубы верили, что огнем замели все следы.

Но их зверскую расправу хорошо слышали по ту сторону трубки.

На Житомирщине селянка по удивительно случайному совпадению стала свидетелем ужасной смерти своей подруги. Также по теме: Дух смерти в недостроенном кинотеатре - в Киеве мужчину сожгли заживо

За минуту до трагедии женщины разговаривали по телефону.

Вдруг одна из них услышала по ту сторону провода мужские голоса и нечаянно стала свидетелем нападения на соседку.

Женщина сразу вызвала копов, позвала на помощь знакомых — все бросились спасать бедняжку!

Но успели ли?

Что же такого важного услышала бдительная селянка в телефоне?

Распознала ли душегубов?

Это просто ужас, но в деревне так и не выдохнули с облегчением даже после того, как подозреваемые были задержаны.