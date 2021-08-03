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Video: Убийство 30-летней Юлии Козак — апелляционный суд объявил вердикт

В Житомире завершилось апелляционное рассмотрение дела об убийстве 30-летней бердичевлянки Юлии Козак. По заключению экспертизы, женщину задушили. Это произошло в начале две тысячи восемнадцатого года в квартире, которую женщина снимала со своим семилетним сыном. Следствие назвало это убийство групповым и из корыстных побуждений, обвинив в содеянном законного мужа погибшей Святослава Козака и его сестру Светлану.[read_more_news] Однако суд первой инстанции женщину оправдал полностью, а мужчину осудил на 10 лет, хотя прокуратура просила дать пожизненное обоим. С приговором тогда не согласилась ни одна из сторон, все подали апелляции. Процесс прошел, как говорится, по полной программе и продолжался почти десять месяцев. И вот наконец новый приговор - и тут полная интрига. Что решит апелляционный суд: оправдает и выпустит Святослава из-под стражи или, наоборот, под конвой возьмет еще и Светлану? И если это действительно было убийство, то каким был его мотив? Татьяна Островщук с подробностями этого резонансного дела.

Убийство 30-летней Юлии Козак — апелляционный суд объявил вердикт
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В Житомире завершилось апелляционное рассмотрение дела об убийстве 30-летней бердичевлянки Юлии Козак.

По заключению экспертизы, женщину задушили.

Это произошло в начале две тысячи восемнадцатого года в квартире, которую женщина снимала со своим семилетним сыном.

Следствие назвало это убийство групповым и из корыстных побуждений, обвинив в содеянном законного мужа погибшей Святослава Козака и его сестру Светлану. Также по теме: История убийства Юлии Козак. Почему за три года не привлекли к ответственности виновных?

Однако суд первой инстанции женщину оправдал полностью, а мужчину осудил на 10 лет, хотя прокуратура просила дать пожизненное обоим.

С приговором тогда не согласилась ни одна из сторон, все подали апелляции.

Процесс прошел, как говорится, по полной программе и продолжался почти десять месяцев.

И вот наконец новый приговор — и тут полная интрига.

Что решит апелляционный суд: оправдает и выпустит Святослава из-под стражи или, наоборот, под конвой возьмет еще и Светлану?

И если это действительно было убийство, то каким был его мотив?

Татьяна Островщук с подробностями этого резонансного дела.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Убийство 30-летней Юлии Козак — апелляционный суд объявил вердикт / 03.08.2021 20:06
03.08.2021 20:06

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