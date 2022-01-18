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Video: Убийство 11-летнего школьника поразило всю Украину своей жестокостью

Невероятно зверское убийство школьника на Запорожье. 11-летнего мальчика похитили еще пять месяцев назад! Забросили ребенка в подвал и беспощадно пытали! Мотивы? О них даже говорить не хочется. Замордовали маленькую жертву двое взрослых мужчин. [read_more_news] Оба уже имели проблемы с законом. Нелюди продержали парня в плену две недели, а потом забетонировали! Как же удалось разоблачить это жуткое преступление? И почему родители даже не заметили, что ребенок исчез? Репортаж Елены Каптюх, от которой холод по спине.

Убийство 11-летнего школьника поразило всю Украину своей жестокостью
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Невероятно зверское убийство школьника на Запорожье.

11-летнего мальчика похитили еще пять месяцев назад!

Забросили ребенка в подвал и беспощадно пытали! Мотивы?

О них даже говорить не хочется.

Замордовали маленькую жертву двое взрослых мужчин. Также по теме: Под Киевом обстреляли авто супругов с ребенком в салоне

Оба уже имели проблемы с законом.

Нелюди продержали парня в плену две недели, а потом забетонировали!

Как же удалось разоблачить это жуткое преступление?

И почему родители даже не заметили, что ребенок исчез?

Репортаж Елены Каптюх, от которой холод по спине.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Убийство 11-летнего школьника поразило всю Украину своей жестокостью / 18.01.2022 19:09
18.01.2022 19:09

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