Убил человека, как муху раздавил — жуткие алкопосиделки в Боярке

На совести этого изверга зверское убийство товарища, о котором он говорит так хладнокровно, что муравьи кожей.

В Боярке на Киевщине хозяин квартиры чуть не остолбенел, когда в коридоре застал окровавленное тело своего друга.

Не поверите, но в этот момент его убийца, четырежды ударивший жертву ножом, мирно спал в соседней комнате. Также по теме: Горой за друга! В Ровно мужчина устроил резню ради мести

Накануне вечером мужчины выпивали и ничто не предвещало бед.

Что тогда случилось, что пришлось схватиться за нож?

Вам следует услышать откровения задержанного и шокирующие версии его знакомых.