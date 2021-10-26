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Video: Убил человека, как муху раздавил — жуткие алкопосиделки в Боярке

На совести этого изверга зверское убийство товарища, о котором он говорит так хладнокровно, что муравьи кожей. В Боярке на Киевщине хозяин квартиры чуть не остолбенел, когда в коридоре застал окровавленное тело своего друга. Не поверите, но в этот момент его убийца, четырежды ударивший жертву ножом, мирно спал в соседней комнате. [read_more_news] Накануне вечером мужчины выпивали и ничто не предвещало бед. Что тогда случилось, что пришлось схватиться за нож? Вам следует услышать откровения задержанного и шокирующие версии его знакомых.

Убил человека, как муху раздавил — жуткие алкопосиделки в Боярке
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На совести этого изверга зверское убийство товарища, о котором он говорит так хладнокровно, что муравьи кожей.

В Боярке на Киевщине хозяин квартиры чуть не остолбенел, когда в коридоре застал окровавленное тело своего друга.

Не поверите, но в этот момент его убийца, четырежды ударивший жертву ножом, мирно спал в соседней комнате. Также по теме: Горой за друга! В Ровно мужчина устроил резню ради мести

Накануне вечером мужчины выпивали и ничто не предвещало бед.

Что тогда случилось, что пришлось схватиться за нож?

Вам следует услышать откровения задержанного и шокирующие версии его знакомых.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Убил человека, как муху раздавил — жуткие алкопосиделки в Боярке / 26.10.2021 19:48
26.10.2021 19:48

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