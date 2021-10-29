Убил возле фигуры Смерти, которую поставили в Хэллоуин — резня в запорожском кафе

Резня в запорожском кафе.

Здесь убили молодого парня и еще одного ранили.

Скандал возник между своими же, которые, вероятно, перебрали с выпивкой или наркотиками, это уже скажет экспертиза. Также по теме: Его душила глубокая обида - кровавой резней закончились посиделки знакомых Киевской области

Одного зарезали на месте, а другой скрылся в соседнем дворе, где его нашли раненым по следам крови!

Где же разница?

Он как сквозь землю провалился.

Наши журналисты узнавали подробности.