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Video: Убил возле фигуры Смерти, которую поставили в Хэллоуин — резня в запорожском кафе

Резня в запорожском кафе. Здесь убили молодого парня и еще одного ранили. Скандал возник между своими же, которые, вероятно, перебрали с выпивкой или наркотиками, это уже скажет экспертиза.[read_more_news] Одного зарезали на месте, а другой скрылся в соседнем дворе, где его нашли раненым по следам крови! Где же разница? Он как сквозь землю провалился. Наши журналисты узнавали подробности.

Убил возле фигуры Смерти, которую поставили в Хэллоуин — резня в запорожском кафе
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Резня в запорожском кафе.

Здесь убили молодого парня и еще одного ранили.

Скандал возник между своими же, которые, вероятно, перебрали с выпивкой или наркотиками, это уже скажет экспертиза. Также по теме: Его душила глубокая обида - кровавой резней закончились посиделки знакомых Киевской области

Одного зарезали на месте, а другой скрылся в соседнем дворе, где его нашли раненым по следам крови!

Где же разница?

Он как сквозь землю провалился.

Наши журналисты узнавали подробности.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Убил возле фигуры Смерти, которую поставили в Хэллоуин — резня в запорожском кафе / 29.10.2021 19:46
29.10.2021 19:46

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