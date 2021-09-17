Вакцинация в Украине становится принудительной? Все о новых карантинных правилах

Третья волна коронавируса надвигается быстрыми темпами, которые кардинально превосходят прошлогоднюю осень.

Больных все больше. За сутки — почти сотня новых смертей, около семи тысяч инфицированных.

Больше всего зараженных — в Киеве, Одесской, Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.

Мутировавший ковид еще более опасный и беспощадный! Также по теме: Херсонские восстали против николаевских - блокпосты уже стоят на въезде в город

Уже со следующей недели, предупреждают эксперты, вся страна может оказаться в желтой зоне.

На карантин могут даже школы закрыть, если менее 80 процентов работников не будут вакцинированы.

Что это значит для нас?

Действительно введут очередной локдаун?

Чего ждать от вакцинации, которая, похоже, потихоньку становится добровольно принудительной?

Что делать тем, кто не уколол ни одной дозы?

Виктория Сеник подробнее.