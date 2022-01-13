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Video: В Запорожье из-за плюшкина чуть не сгорел дом

Что вы знаете о неадекватных соседях? В Запорожье одна женщина чуть не сожгла дом. Она страдает уже известным психическим расстройством, когда тянут с улицы в квартиру мусор. Тараканы и вонь это еще пол беды.[read_more_news] А вот когда у нее случился пожар, было уже не до шуток. Потому что женщина мало того, что забаррикадировалась в своей квартире и не пускала туда пожарных. Да еще пробиться сквозь горы мусора спасателям было еще тем приключением.

В Запорожье из-за плюшкина чуть не сгорел дом
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Что вы знаете о неадекватных соседях?

В Запорожье одна женщина чуть не сожгла дом.

Она страдает уже известным психическим расстройством, когда тянут с улицы в квартиру мусор.

Тараканы и вонь это еще пол беды. Также по теме: Пенсіонерка-плюшкін не дає спокійно жити сусідам у Запоріжжі

А вот когда у нее случился пожар, было уже не до шуток.

Потому что женщина мало того, что забаррикадировалась в своей квартире и не пускала туда пожарных.

Да еще пробиться сквозь горы мусора спасателям было еще тем приключением.

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ICTV / Чрезвычайные новости / В Запорожье из-за плюшкина чуть не сгорел дом / 13.01.2022 19:34
13.01.2022 19:34

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