В Запорожье из-за плюшкина чуть не сгорел дом

Что вы знаете о неадекватных соседях?

В Запорожье одна женщина чуть не сожгла дом.

Она страдает уже известным психическим расстройством, когда тянут с улицы в квартиру мусор.

Тараканы и вонь это еще пол беды. Также по теме: Пенсіонерка-плюшкін не дає спокійно жити сусідам у Запоріжжі

А вот когда у нее случился пожар, было уже не до шуток.

Потому что женщина мало того, что забаррикадировалась в своей квартире и не пускала туда пожарных.

Да еще пробиться сквозь горы мусора спасателям было еще тем приключением.